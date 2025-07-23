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Бизнес

Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»

Лето в кыргызских горах — это не только живописные пейзажи, пастбища и свежий воздух. Для многих семей животноводов это время, когда дети находятся вдали от привычной инфраструктуры и,  к сожалению, без доступа к дошкольному образованию. Чтобы это изменить, вот уже 12 лет реализуется уникальный проект «Садики на джайлоо», и «Банк Компаньон» является его неизменным партнером.

В 2025 году «Банк Компаньон» вновь присоединился к инициативе и поддержал открытие пяти новых детских садов в отдаленных регионах Кыргызстана — в Нарыне, Чон-Алае, Кадамджае и Караколе.

Как работают «Садики на джайлоо»?

Проект создает временные детские сады в высокогорных районах, куда летом с семьями поднимаются животноводы. Дети, которые обычно были оторваны от образования, теперь получают базовые знания, играют, общаются и развиваются в безопасной, обучающей среде.



Обучение проходит по специальной методике, адаптированной под условия джайлоо: через игру, творчество и природное окружение. Это не просто занятия, это первый шаг к уверенной учебе в будущем и гармоничному развитию ребенка.

С 2013 года «Банк Компаньон» ежегодно поддерживает проект, предоставляя канцелярские наборы, предметы первой необходимости, развивающие материалы и все необходимое для полноценного функционирования садиков.

«Мы уверены: образование должно быть доступно для каждого ребенка, вне зависимости от того, в городе он живет или в горах. Поддержка таких проектов — часть нашей социальной ответственности», — отмечают в «Банке Компаньон».

Организатором инициативы «Садики на джайлоо» выступает Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» — команда, которая уже много лет работает над тем, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане получил доступ к качественному образованию.

Проект получил признание на национальном и международном уровнях и продолжает расширяться благодаря поддержке партнеров, таких как «Банк Компаньон».

Образование с раннего возраста — основа успешного будущего. Поддерживая детей сегодня, мы инвестируем в завтрашнюю устойчивость и развитие страны. И если ребенок может учиться даже на джайлоо, значит, у него действительно есть шанс построить светлое будущее.

Поддержка «Садиков на джайлоо» — яркий пример того, как банк может быть рядом, даже если они живут на высоте более 3 тысяч метров.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337202/
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