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Бизнес

«Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей

«Банк Компаньон» подвел итоги акции «QR работает на вас!». Целью кампании стало стимулирование использования безналичных платежей и продвижение современных решений в сфере обслуживания клиентов.

Предприниматели, подключившие сервис QR-оплаты через мобильное приложение «Компаньон Бизнес», а также POS-терминалы, и активно использовавшие его в работе, автоматически становились участниками акции.

По всем филиалам банка прошли вручения денежных наград 54 победителям — самым активным предпринимателям тем, кто не только внедрил цифровой инструмент, но и продемонстрировал открытость к инновациям.

Каждый участник стал вдохновляющим примером: сделав бизнес современнее, улучшив клиентский опыт и показав технологичный подход к делу.

«Мы благодарим всех участников за доверие, инициативность и стремление развиваться, — комментируют в «Банке Компаньон». — Для нас важно не просто предлагать сервисы, а быть партнером в росте и цифровом развитии бизнеса».

«Банк Компаньон» еще раз поздравляет победителей и выражает признательность всем, кто принял участие. Ваш успех вместе с «Компаньон Бизнес» — это уверенный шаг к новым возможностям.

Оставайтесь с нами — впереди новые инициативы, новые акции и еще больше поддержки для вашего бизнеса.

Лицензия НБ КР 053.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337084/
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