«Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»

Этот шаг — значимый прорыв не только для самого банка, но и для всего бизнес-сообщества страны, заинтересованного в современных и гибких инструментах финансирования.

Лизинг позволяет предпринимателям не откладывать развитие, а внедрять технологии, расширять производство и выходить на новые рынки уже сегодня — с понятными, прозрачными и доступными условиями.

Компания будет предоставлять финансирование на приобретение легковых, грузовых и специальных автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и производственной техники, коммерческой недвижимости, биологических и нематериальных активов, IT-оборудования, а также авиационного и водного транспорта по запросу. В линейке продуктов — и исламский лизинг («Иджара МБ Бизнес»), соответствующий принципам шариата.

Одним из ключевых преимуществ «Элдик Лизинга» станет комплексный подход к обслуживанию клиентов.

Компания предлагает удобную модель «единого окна», при которой предприниматель получает консультацию, принимает решение и оформляет сделку в одном месте с минимальными бюрократическими барьерами.

Большое внимание уделено цифровизации: подача заявки возможна онлайн, без необходимости личного посещения офиса. Также предусмотрено финансирование поставщиков, что ускоряет процессы поставки и оформления техники. В перспективе планируется запуск собственного таможенного склада, что еще больше упростит доступ клиентов к импортному оборудованию.

«Наша задача — непросто давать доступ к финансированию, а предлагать инструменты устойчивого роста. И лизинг — как раз такой инструмент. Он особенно важен для компаний, которые думают стратегически: модернизируют производство, обновляют технику, внедряют инновации. Мы уверены, что будущее за теми, кто инвестирует в развитие. А наша задача как банка — быть рядом, поддерживать, помогать находить решения», — отметил председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев.

В рамках запуска был подписан трехсторонний Меморандум между «Элдик Банком», «Элдик Лизинг» и Российско-Кыргызским фондом развития.

«Меморандум, который мы сегодня подписали с компаниями «Элдик Лизинг» и «Элдик Банк», открывает новую страницу в развитии лизинга в Кыргызстане. Российско-Кыргызский фонд развития уже готов направить до двух миллионов долларов США на совершенствование лизинговых механизмов. Этот документ — не просто формальность, а реальный инструмент для запуска совместных проектов, обмена опытом и законодательного развития лизингового сектора. Мы видим большой потенциал в этом направлении и готовы активно включиться в его реализацию», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

«Элдик Лизинг» — это новый уровень возможностей для бизнеса. Компания станет надежным партнером для предпринимателей, стремящихся расти, модернизироваться и повышать конкурентоспособность. А для экономики страны в целом это шаг к устойчивому развитию, созданию рабочих мест и укреплению регионов.

Колл-центр 9111.

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