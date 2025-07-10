Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay

Цифровой сервис MegaPay продолжает делать повседневные задачи проще — оплатить услуги Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР можно всего за пару кликов прямо на месте, с помощью QR-кода (ELQR).

Сервис стал результатом совместной работы MegaPay и министерства — он охватывает более 50 видов услуг и внедрен в 60 центрах обслуживания населения по всей стране.

Как это работает?

Получаете услугу у специалиста. Получаете счет с QR-кодом. Сканируете его через MegaPay — и оплачиваете за считанные секунды.

Без касс, без очередей, без лишней траты времени. Все — на месте, через смартфон.

Такой формат «единого окна» не только облегчает процесс для граждан, но и снижает нагрузку на операторов, повышая общую эффективность системы.

Этот шаг — часть масштабной программы по цифровизации госуслуг в Кыргызстане и еще одно подтверждение, что технологии могут быть действительно полезными в реальной жизни. MegaPay продолжает развиваться, делая государственные сервисы доступнее, понятнее и ближе каждому.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.