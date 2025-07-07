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Бизнес

Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане

Bakai Bank принял участие в церемонии подписания Кодекса финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызской Республике — значимой инициативы, направленной на расширение экономических возможностей женщин и улучшение их доступа к финансовым ресурсам. Мероприятие собрало представителей госорганов, международных организаций, банковского сектора и женщин-предпринимателей со всей страны.

Сегодня женщины управляют в около 40 процентах предпринимательских инициатив в Кыргызстане. Понимая их важнейший вклад в экономику, Bakai Bank последовательно развивает собственные программы поддержки.


Участие Bakai Bank в Кодексе — это не просто формальность. Это подтверждение нашей стратегии и миссии по продвижению равного доступа и устойчивого роста. Банк предоставляет специализированные кредитные решения с гибкими условиями, доступными ставками и индивидуальным подходом, чтобы каждая женщина могла реализовать свой предпринимательский потенциал.

Bakai Bank гордится тем, что стал частью этой важной инициативы. 

Мы уверены: поддержка женщин в бизнесе — это не только вопрос справедливости, но и ключ к устойчивому экономическому росту. Инвестиции в женщин — это инвестиции в будущее Кыргызстана. 

Bakai Bank

В рамках своей стратегии Bakai Bank активно участвует в обучающих и просветительских проектах, поддерживает мероприятия для женщин в бизнесе и развивает партнерства с профильными организациями. Банк стремится создать не только продукты, но и экосистему поддержки, где женщины могут расти и масштабировать бизнес без барьеров.


Подписание Кодекса — это начало нового этапа межсекторального сотрудничества, где каждый участник берет на себя ответственность за формирование инклюзивной и сильной экономики. Bakai Bank продолжит вносить вклад в это движение, предоставляя надежную финансовую поддержку женщинам, которые строят будущее страны.


Отдельное внимание банк уделяет продукту «Кредит для поддержки и развития женского предпринимательства», разработанному специально для женщин, стремящихся создать или масштабировать собственный бизнес. Программа предлагает гибкие суммы, сроки до 60 месяцев и доступные процентные ставки, что делает ее удобным инструментом для устойчивого роста женских инициатив во всех регионах страны.

Bakai Bank — для того, что действительно важно!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335436/
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