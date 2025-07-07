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Бизнес

MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей

Уважаемые предприниматели, мы знаем, как много сил вы вкладываете в свое дело. Каждый день вы преодолеваете вызовы, ищете новые возможности и стремитесь к росту. Именно поэтому мы создали решение, которое поддержит вас в этом стремлении — онлайн-кредит для ИП от MBusiness.

Ваш бизнес — наши возможности: быстрый и удобный кредит

Мы понимаем, что для вас время — самый ценный ресурс, а каждая минута простоя может стоить вам упущенной прибыли. Отныне вам не нужно отрываться от работы. Новый онлайн-кредит от MBusiness разработан специально для индивидуальных предпринимателей, которые ценят свое время.

Что делает наш кредит по-настоящему уникальным?

  • Молниеносное решение: вы получите ответ по заявке всего за 1 минуту. Да, вы не ослышались — 60 секунд!

  • Простота без границ: забудьте о залогах, поручителях и справках. Минимум данных, максимум удобства.

  • Полностью онлайн: оформляйте заявку и получайте деньги (до 200 000 сомов) прямо на свой счет, не выходя из дома или офиса. Доступно 24/7, в любое время суток!

  • Гибкое управление: весь ваш кредит — в вашем смартфоне! Отслеживайте график платежей, вносите ежемесячные платежи и даже досрочно закрывайте кредит через удобное приложение MBusiness.

  • Выгодная ставка: получите необходимую сумму по ставке всего 22% годовых. Эффективная ставка вознаграждения (ЭСП) — 25,71% годовых.

Когда нужна сумма больше 200 000 сомов?

Мы готовы поддержать ваш бизнес и на более крупные суммы! Вы можете получить кредит до 500 000 сомов.

  • Если вам одобрен кредит до 200 000 сомов, деньги будут зачислены на ваш счет онлайн.

  • Если сумма превышает 200 000 сомов (вплоть до 500 000 сомов), принятие решения по заявке будет принято онлайн всего за 1 минуту, и мы будем рады видеть вас в одном из наших отделений для выдачи средств. Это позволит нам обеспечить максимальную безопасность и консультационную поддержку.

Период охлаждения: ваша безопасность

Мы ценим ваше спокойствие и доверие. После одобрения кредита действует период охлаждения, в течение которого вы можете передумать или уточнить детали:

  • 50 000 — 100 000 сомов: 4 часа

  • 100 000 — 200 000 сомов: 12 часов

Период охлаждения позволит вам при необходимости избежать мошеннических действий и это ваша возможность быть полностью уверенными в своем решении.

Ваш бизнес заслуживает лучшего!

Этот онлайн бизнес кредит — не просто финансовый инструмент, это ваш надежный партнер, который всегда под рукой. Мы понимаем, что как налогоплательщики вы вносите огромный вклад в экономику Кыргызстана, и мы хотим помочь вам масштабироваться, создавать новые рабочие места и реализовывать самые амбициозные проекты.

Готовы вывести свой бизнес на новый уровень? Оформите заявку на онлайн бизнес кредит прямо сейчас!

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Лицензия № 014 НБ КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335424/
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