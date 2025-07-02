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Бизнес

Футуризм с AI-технологиями: в О!Store появились новые смартфоны Honor серии 400

Фото 24.kg

26 июня в Бишкеке прошла презентация новинок от бренда Honor — модели телефонов Honor 400 и Honor 400 Lite, которые теперь можно будет купить в O!Store.

На мероприятии собрались официальные лица, спортсмены олимпийского резерва Кыргызстана, техногики, блогеры и бизнесмены.

Каждый желающий мог протестировать настройки новых смартфонов, сделать селфи и воспользоваться AI-функциями. Спойлер: с помощью Honor 400 можно исправить любые неудачные кадры, убрать лишнее и из обычной фотографии или картинки анимировать 5-секундное видео.

Телефон обладает сверхпрочным корпусом, защищающим от воды и пыли, и способен заряжаться на 50 процентов всего за 15 минут.

Представители бренда Honor рассказали о новых фишках модели — это и искусственный интеллект в камере, и длительное время автономной работы с зарядом 6000 мАч, и минималистичный дизайн в сочетании с легким весом телефона в 171 грамм.

Телефоны в трех цветах доступны в магазинах O!Store — одном из крупнейших ритейлеров в Кыргызстане с более чем 110 филиалах по всей стране.

На вечере была также представлена еще одна модель Honor X9c, выполненная на кремний-углеродной технологии. Смартфон с батареей 6600 мАч способен держать заряд несколько дней, водонепроницаем, обладает уникальной камерой и работает с производительностью Snapdragon 6 Gen 1. 

А это значит, что данная модель почти не перегревается, обеспечивает высокую скорость работы, а также поддерживает игры PUBG и CoD, что идеально для геймеров. 

Гости с энтузиазмом знакомились с устройствами, обсуждая их возможности и впечатления от новинок.

Honor 400 и Honor 400 Lite уже доступны в продаже в сети магазинов O!Store по всему Кыргызстану. Найти ближайший магазин можно на сайте ostore.kg или закажите онлайн с бесплатной доставкой по Бишкеку.

Любой смартфон в O!Store доступен в рассрочку до 12 месяцев без первого взноса и переплат.

***

Количество устройств ограничено.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия НБ КР №044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334409/
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