Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве со Всемирным банком и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) официально запустило государственную облачную платформу G-Cloud во время церемонии, состоявшейся в отеле Hyatt Regency Bishkek.

На мероприятии присутствовали ключевые лица, в том числе Эдиль Байсалов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, Азамат Жамангулов, министр цифрового развития и инновационных технологий, и Лим Соен, глава представительства KOICA в Кыргызской Республике.

Разработанная в партнерстве с Министерством цифрового развития и инновационных технологий КР, государственным учреждением «Кызмат», Всемирным банком и KOICA, платформа G-Cloud является первым в истории государственного облачного центра обработки данных Кыргызской Республики.

Эта новаторская инициатива знаменует собой важную веху в цифровой трансформации государственного управления, предоставляя безопасную, централизованную и масштабируемую инфраструктуру для размещения и управления государственными информационными системами и цифровыми государственными услугами.

В своем выступлении Эдиль Байсалов подчеркнул: «Кыргызстан должен быть частью глобальных цифровых процессов. Запуск G-Cloud — важный шаг к построению современного, технологичного и открытого государства».

Министр Азамат Джамангулов заявил: «Сегодня мы открываем первую государственную облачную платформу, которая позволит в целом охватить самые критические системы всех государственных органов для того, чтобы все данные и все взаимодействия проходили быстро и надежно и самое главное безопасно».