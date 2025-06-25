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Бизнес

KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) успешно разместил облигации устойчивого развития на сумму 1,3 миллиарда сомов. Все облигации выкупила Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка.

Данный выпуск облигаций стал важным этапом в реализации ESG-политики KICB, направленной на интеграцию лучших международных практик в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Средства от размещения облигаций устойчивого развития будут направлены на предоставление долгосрочного финансирования в национальной валюте устойчивых экологических и социальных проектов, а также поддержку малого бизнеса, предпринимателей и социально уязвимых групп населения, включая женщин.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило, что концепция устойчивого финансирования KICB соответствует международным стандартам и Принципам зеленых и социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). ICMA — это ведущая организация, разрабатывающая рекомендации для прозрачного и ответственного выпуска зеленых и социальных облигаций.

На протяжении более 20 лет KICB и IFC ведут успешную работу в реализации проектов по предоставлению финансирования бизнесу, микрофинансированию для малообеспеченных семей, женщин-предпринимателей, что позитивно влияет на экономическую устойчивость страны. Данное соглашение укрепит давнее партнерство между KICB и IFC и обеспечит доступ к финансированию социально уязвимым слоям населения и малым предпринимателям.

Необходимо отметить, что KICB является первым банком, успешно выпустившим в 2013 году свои собственные облигации в Кыргызстане, и продолжает развивать рынок ценных бумаг, уделяя большое внимание принципам устойчивого развития.

Справка:

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) — один из крупнейших банков в Кыргызстане, созданный в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Акционерами банка являются Кыргызская Республика, Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED) и Habib Bank Limited (HBL).

Международная финансовая корпорация (IFC) — международная организация, входящая в группу Всемирного Банка, глобальный институт развития, ориентированный на частный сектор на развивающихся рынках. IFC поддерживает рост частного сектора для улучшения жизни и сокращения бедности посредством устойчивых инвестиций и консультационных услуг.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333489/
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