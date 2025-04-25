Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение

Впервые на рынке недвижимости Бишкека интегрированный городской проект нового поколения Royal Central Park, разработанный британским девелопером RCA Living, установил рекорд: привлек 1 тысячу специалистов по продажам и официально подписал соглашения о сотрудничестве с 50 стратегическими агентами. Стороны выразили стремление к совместной работе для устойчивого развития рынка недвижимости столицы.

22 апреля в отеле Sheraton состоялось торжественное подписание соглашений о стратегическом партнерстве по проекту Royal Central Park.



Отлично организованное мероприятие прошло во вдохновляющей атмосфере: насыщенная программа, интерактивные развлечения и яркие выступления наполнили зал положительной энергией и придали энтузиазма участникам.

Более тысячи специалистов по продажам, CEO и основатели из 50 ведущих агентов недвижимости, а также представители девелопера RCA Living (подразделения комании по развитию и управлению проектами Rox Living Global) собрались вместе и установили новый рекорд по масштабности сотрудничества в рамках дистрибуции проекта «Все в одном» в Бишкеке. Мероприятие стало беспрецедентной вехой на рынке недвижимости города.











Заместитель генерального директора RCA Living Нгуен Мань Хунг отметил: «Это мероприятие знаменует собой успешное развитие сети профессиональных специалистов по продажам, которые понимают проект и будут активно консультировать и продвигать Royal Central Park на рынке и среди клиентов».

Мероприятие имеет большое значение как для девелопера RCA Living, так и для Rox Living Global. Оно способствует продвижению бренда проекта через сеть связей с местными клиентами.