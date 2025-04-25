17:00
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Бизнес

Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение

Впервые на рынке недвижимости Бишкека интегрированный городской проект нового поколения Royal Central Park, разработанный британским девелопером RCA Living, установил рекорд: привлек 1 тысячу специалистов по продажам и официально подписал соглашения о сотрудничестве с 50 стратегическими агентами. Стороны выразили стремление к совместной работе для устойчивого развития рынка недвижимости столицы.

22 апреля в отеле Sheraton состоялось торжественное подписание соглашений о стратегическом партнерстве по проекту Royal Central Park.

Отлично организованное мероприятие прошло во вдохновляющей атмосфере: насыщенная программа, интерактивные развлечения и яркие выступления наполнили зал положительной энергией и придали энтузиазма участникам.

Читайте по теме
Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?

Более тысячи специалистов по продажам, CEO и основатели из 50 ведущих агентов недвижимости, а также представители девелопера RCA Living (подразделения комании по развитию и управлению проектами Rox Living Global) собрались вместе и установили новый рекорд по масштабности сотрудничества в рамках дистрибуции проекта «Все в одном» в Бишкеке. Мероприятие стало беспрецедентной вехой на рынке недвижимости города.

Заместитель генерального директора RCA Living Нгуен Мань Хунг отметил: «Это мероприятие знаменует собой успешное развитие сети профессиональных специалистов по продажам, которые понимают проект и будут активно консультировать и продвигать Royal Central Park на рынке и среди клиентов».

Мероприятие имеет большое значение как для девелопера RCA Living, так и для Rox Living Global. Оно способствует продвижению бренда проекта через сеть связей с местными клиентами.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327347/
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подписал соглашения на $389 миллионов в Вашингтоне
Страны СНГ инвестировали в экономику Казахстана $4 миллиарда
Нацагентство по инвестициям и Чанпэн Чжао подписали меморандум о сотрудничестве
Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
Более половины инвестиций в стартапы Кыргызстана пришлись на онлайн-образование
В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Комбанкам расширили возможности по инвестициям в нефинансовые компании
Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
Кыргызстан и Великобритания обсудили правовые гарантии для инвесторов
Кыргызстан упрощает таможенные процедуры для онлайн-бизнеса
Популярные новости
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
25 апреля, пятница
16:46
Создана рабочая группа по изменению Налогового кодекса Кыргызстана Создана рабочая группа по изменению Налогового кодекса...
16:40
ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
16:28
Депутат Госдумы отреагировал на инициативу объявить его персоной нон грата в КР
16:08
С 1 мая в Кыргызстане изменятся сроки оформления электронных счетов-фактур
15:59
В Кыргызстане ожидается краткосрочное снижение цен на жилье — эксперт