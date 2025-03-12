Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»

Развитие городов не только отражает благосостояние страны, но и является движущей силой социально-экономического роста. Поскольку Бишкек перестраивает свою городскую планировку с учетом устойчивого развития к 2050 году, неизбежно приходится обращаться к успешным моделям по всему миру. Городской район «Все в одном» доказал свою эффективность в оптимизации жилого пространства, снижении нагрузки на инфраструктуру и повышении качества жизни. Это стратегическое направление, которое поможет столице устойчиво развиваться и стать одним из новых экономических и финансовых центров Центральной Азии.

Городской район «Все в одном» — неизбежное решение для устойчивого развития городов

С 1950-х по докладу «Перспективы мирового населения 2024 года» население мира утроилось и достигло 8,06 миллиарда человек. Демографический взрыв привел к мощной волне урбанизации, особенно в Азии, что повлекло серьезные проблемы для транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, окружающей среды и жилья.

Без своевременных плановых решений многие быстрорастущие города рискуют оказаться в состоянии перегрузки инфраструктуры, что будет препятствовать долгосрочному социально-экономическому развитию.

Столкнувшись с этой проблемой, многие городские районы по всему миру применили модель «Все в одном» — синхронное планировочное решение, оптимизирующее земельные фонды и улучшающее качество жизни. Эта модель объединяет все необходимые удобства — торговые центры, школы, больницы, парки, развлекательные зоны и так далее — в одном пространстве, помогая жителям получать доступ ко всем услугам, не выходя далеко. Такое сочетание не только снижает нагрузку на транспорт, но и повышает эффективность использования земли, привлекает инвестиции и способствует экономическому развитию городских районов.

Городские районы «Все в одном» по всему миру, такие как «Токио Мидтаун» (Токио, Япония), «Дубай Крик Харбор» (Дубай, ОАЭ) и «Фу Ми Хынг» (Хошимин, Вьетнам), продемонстрировали эффективность этой модели. Эти городские районы не только являются идеальными местами для жизни, они также стали оживленными финансовыми и коммерческими центрами, привлекающими предприятия и инвесторов и создающими тысячи рабочих мест. Благодаря синхронной инфраструктуре, удобному транспортному сообщению и замкнутой коммунальной экосистеме недвижимость в этих городских районах со временем постоянно растет в цене. Согласно отчету Savills (2023), стоимость недвижимости в Токио за пять лет после завершения строительства «Мидтаун» выросла на 30 процентов. В «Дубай Крик Харбор» зафиксирован трехкратный рост всего за семь лет, в то время как в «Фу Ми Хынг» цена недвижимости выросла более чем в десять раз за более чем два десятилетия.

Фото RCA Living. Городские районы «Все в одном» по всему миру — это не только идеальные места для жителей, но и оживленные финансовые и коммерческие центры

Однако развитие комплексного городского района «Все в одном» требует не только стратегического видения, но и долгосрочного управления планированием и привлечения инвестиций. Создание этой модели сопряжено с серьезными проблемами: от планирования инфраструктуры и архитектурного проектирования до мобилизации капитала. Поэтому правительству необходимо проводить политику поддержки инвестиций, улучшения инфраструктуры и создания благоприятной деловой среды для привлечения потоков капитала из частного и международного секторов.

«Все в одном» с ее выдающимися показателями в области городского планирования, экономики и экологии становится неизбежной тенденцией развития современных городов. Успешная реализация данной модели в Бишкеке не только улучшит качество жизни жителей, но и поможет городу постепенно стать новым экономическим и финансовым центром региона.

Бишкек на пороге трансформации: возможности городской модели «Все в одном»

Бишкек вступает в период самого быстрого развития за последние десятилетия. Согласно стратегии городского планирования до 2050 года, город стремится стать финансовым, торговым и технологическим центром региона Центральной Азии. В связи с быстрой урбанизацией ожидается, что к 2035-му численность населения достигнет 1,5 миллиона человек, что приведет к острой необходимости в устойчивой, современной городской модели, способной удовлетворить быстрый рост столицы.

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В последние годы в Бишкеке наблюдается рост жилищных проектов и инвестиций в основную инфраструктуру, большинство из них остаются небольшими по масштабу и нескоординированными. Город сталкивается с серьезной нехваткой элитных зон, соответствующих международным стандартам, ограниченным количеством зеленых насаждений, несовершенной системой коммунальных услуг и растущей транспортной нагрузкой. Это не только влияет на качество жизни жителей, но и снижает привлекательность столицы для международных инвесторов.

В этом контексте городская модель «Все в одном» рассматривается как стратегическое решение, которое поможет Бишкеку совершить прорыв.

Это не только тенденция развития современных городов по всему миру, но и оптимальная модель планирования, которая помогает улучшить качество жизни, снизить нагрузку на инфраструктуру и создать импульс для экономического развития.

Сложная городская территория с полным набором объектов инфраструктуры — от жилья, торговли, здравоохранения, образования до развлечений — не только обеспечивает максимальное удобство для жителей, но и способствует системному и устойчивому изменению облика города.

Royal Central Park — движущая сила городского и экономического развития Бишкека

Бишкек находится на решающем этапе своего развития, стремясь стать финансовым и торговым центром Центральной Азии. В этом контексте появление Royal Central Park — это не только масштабный проект в сфере недвижимости, но и стратегический фактор, способствующий развитию городского планирования, повышению качества жизни и привлечению международных инвестиций. Проект станет важным этапом в решении инфраструктурных проблем города, одновременно превращая столицу в современную, динамичную городскую модель, сопоставимую с экономическими центрами региона.

15 марта 2025 года компания RCA Living начнет закладку фундамента Royal Central Park — первого комплексного городского района в Кыргызстане.

С общим объемом инвестиций в $2,5-3,5 миллиарда (эквивалент 220-310 миллиардов сомов) это не только крупнейший проект в сфере недвижимости в стране, но и одна из ключевых инвестиций, играющая роль движущей силы экономики Бишкека. Ожидается, что проект изменит картину городской инфраструктуры, привлечет иностранные инвестиции и поспособствует превращению столицы в новый экономический и финансовый центр Центральной Азии.

Расположенный на участке площадью 53,5 гектара в центре города Royal Central Park спроектирован в соответствии с международными стандартами и включает в себя более 23 тысяч единиц апартаментов класса люкс, полностью интегрированных с высококлассными объектами, включая 55-этажную торгово-офисную башню (самую высокую в Кыргызстане), торговый центр площадью 45 тысяч квадратных метров, школы, международные больницы и территорию под центральный парк с ландшафтным озером и деревьями площадью 27,2 гектара, крупнейшую в Бишкеке (что составляет более 51 процента от общей площади проекта). Это закрытая городская модель, где люди могут наслаждаться комфортной современной жизнью, не уезжая далеко, что помогает снизить нагрузку на транспорт и инфраструктуру города.

Больше, чем просто городской район, Royal Central Park — это миниатюрный город, где все потребности — от проживания, шопинга, здравоохранения, образования до развлечений и спорта — удовлетворяются прямо на территории. Жители могут легко получить доступ к сотням первоклассных удобств прямо у порога своего дома — от роскошных магазинов, ресторанов интернациональной кухни до современных тренажерных залов, первоклассных спа-салонов и пейзажных бассейнов. Эта городская модель «Все в одном» не только обеспечивает максимальное удобство, но и формирует новый образ жизни — стильный, современный и экологичный. Большие зеленые зоны с парками и благоустроенными озерами позволяют жителям отдыхать каждый день, а многоуровневая система безопасности и услуги управления, соответствующие международным стандартам, гарантируют абсолютную безопасность и конфиденциальность.

Фото RCA Living. Проект Royal Central Park станет двигателем экономического и градостроительного развития Бишкека

Помимо жилой ценности, Royal Central Park также считается привлекательным местом для бизнеса и инвесторов. Синхронная система инфраструктуры, продуманное планирование и оживленная городская территория создадут идеальную бизнес-среду, привлекая крупные корпорации для создания штаб-квартир и расширения деятельности. Это не только увеличивает коммерческую ценность, но и создает тысячи рабочих мест, стимулируя местную экономику.

Royal Central Park не только решает городские проблемы, также стал поворотным моментом для рынка недвижимости Бишкека, предложив высококачественные жилые и коммерческие объекты — сегменты, в которых наблюдается серьезный дефицит в Кыргызстане.

Следуя общей тенденции развития городских районов «Все в одном» по всему миру, прогнозируется, что стоимость недвижимости здесь будет существенно расти, открывая привлекательные инвестиционные возможности для индивидуальных и институциональных инвесторов.

С запуском Royal Central Park Бишкек вступает в период ускорения устойчивого городского планирования и развития. Проект не только улучшает облик столицы, но и выступает в качестве моста для интеграции Бишкека в глобальную городскую сеть, подобно тому, как это произошло с «Токио Мидтаун», «Дубай Крик Харбор» или «Фу Ми Хынг». Royal Central Park станет не просто городской территорией, а новым символом процветания, современности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Контакты:

инвестор: RCA Living;

горячая линия: +996 707 888 866;

социальные сети:

https://www.instagram.com/royalcentralpark/

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Источник: https://desapublications.un.org/publications/world-population-prospects-2024-summary-results/