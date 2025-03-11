Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка

Застраховать автомобиль теперь еще проще и выгоднее!
В приложении MBANK вы можете оформить полис ОСАГО онлайн за пару минут и получить 15 процентов кешбэка.
Как оформить?
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В приложении MBANK перейдите в раздел «Сервисы».
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Выберите «ОСАГО».
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Выберите страховую компанию, срок и цель страхования.
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Подтвердите оплату.
Готово!
Скачать полис можно сразу в вашем MBANK.
ОСАГО — это обязательная страховка для каждого водителя. Оформите в MBANK и получите 15 процентов кешбэка!
Акция действует до 31 марта 2025 года.