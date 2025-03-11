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Бизнес

Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка

Застраховать автомобиль теперь еще проще и выгоднее!

В приложении MBANK вы можете оформить полис ОСАГО онлайн за пару минут и получить 15 процентов кешбэка.

Как оформить?

  • В приложении MBANK перейдите в раздел «Сервисы».

  • Выберите «ОСАГО».

  • Выберите страховую компанию, срок и цель страхования.

  • Подтвердите оплату.

Готово!

Скачать полис можно сразу в вашем MBANK.

ОСАГО — это обязательная страховка для каждого водителя. Оформите в MBANK и получите 15 процентов кешбэка!

Акция действует до 31 марта 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322371/
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