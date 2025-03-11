Агрокредиты от 14 процентов от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» продолжает поддерживать фермеров и предпринимателей аграрного сектора. В рамках специальной акции снижены процентные ставки на кредиты для развития сельского хозяйства!

До 30 апреля 2025 года заем можно получить на еще более выгодных условиях.

Условия кредитования:

цель: растениеводство и животноводство;

срок: до пяти лет;

валюта: кыргызский сом;

процентная ставка: от 14 процентов (ЭПС от 15,31 процента);

сумма: от 250 тысяч сомов и выше.

Агрокредиты от «Элдик Банка» — это возможность развивать свое хозяйство с минимальными затратами.

Не упустите шанс воспользоваться акцией и оформить кредит по сниженной ставке!

Развивайте сельское хозяйство на выгодных условиях вместе с «Элдик Банком».