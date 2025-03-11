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Бизнес

Агрокредиты от 14 процентов от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» продолжает поддерживать фермеров и предпринимателей аграрного сектора. В рамках специальной акции снижены процентные ставки на кредиты для развития сельского хозяйства!

До 30 апреля 2025 года заем можно получить на еще более выгодных условиях.

Условия кредитования:

  • цель: растениеводство и животноводство;
  • срок: до пяти лет;
  • валюта: кыргызский сом;
  • процентная ставка: от 14 процентов (ЭПС от 15,31 процента);
  • сумма: от 250 тысяч сомов и выше.

Агрокредиты от «Элдик Банка» — это возможность развивать свое хозяйство с минимальными затратами.

Не упустите шанс воспользоваться акцией и оформить кредит по сниженной ставке!

Развивайте сельское хозяйство на выгодных условиях вместе с «Элдик Банком».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322288/
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