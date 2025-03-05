KICB снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Теперь кредиты для всех представителей малого и среднего бизнеса стали еще доступнее, сообщает банк KICB.
Если вы занимаетесь сельским хозяйством, переработкой сырья, садоводством, торговлей, предоставлением услуг, строительством, KICB предлагает для вас кредиты «Агро» и «Бизнес» до 36 миллионов сомов до семи лет!
Вы также можете оформить кредитную линию, чтобы получать средства в рамках лимита до трех лет. Это сократит сроки оформления кредита и выдачи, так как сумму транша в рамках кредитной линии вы сможете получить в любой момент.
Кредиты KICB отличаются:
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индивидуальным подходом к каждому клиенту;
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гибкими условиями кредита и залога;
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рассматриваются в короткие сроки;
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отсутствуют скрытые комиссии.
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Сумма кредита
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Процентная ставка
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от 1 до 5 млн сомов
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17% годовых
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Для пополнения оборотного капитала до 36 месяцев
Инвестирование в основные средства до 84 месяцев
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от 5 до 10 млн сомов
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17% годовых
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от 10 до 36 млн сомов
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16% годовых
* Эффективная процентная ставка — от 17,5 процента.
Масштабируйте свой бизнес вместе с KICB! Увеличивайте товары в обороте, приобретайте технику и оборудование, стройте свое будущее с KICB!
KICB — надежный банк!
Лицензия НБ КР 046.