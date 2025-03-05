01:09
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Бизнес

KICB снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Теперь кредиты для всех представителей малого и среднего бизнеса стали еще доступнее, сообщает банк KICB.

Если вы занимаетесь сельским хозяйством, переработкой сырья, садоводством, торговлей, предоставлением услуг, строительством, KICB предлагает для вас кредиты «Агро» и «Бизнес» до 36 миллионов сомов до семи лет!

Вы также можете оформить кредитную линию, чтобы получать средства в рамках лимита до трех лет. Это сократит сроки оформления кредита и выдачи, так как сумму транша в рамках кредитной линии вы сможете получить в любой момент.

Кредиты KICB отличаются:

  • индивидуальным подходом к каждому клиенту;

  • гибкими условиями кредита и залога;

  • рассматриваются в короткие сроки;

  • отсутствуют скрытые комиссии.

Сумма кредита

Процентная ставка

  

от 1 до 5 млн сомов

17% годовых

Для пополнения оборотного капитала до 36 месяцев

Инвестирование в основные средства до 84 месяцев

от 5 до 10 млн сомов

17% годовых

от 10 до 36 млн сомов

16% годовых

* Эффективная процентная ставка — от 17,5 процента.

Масштабируйте свой бизнес вместе с KICB! Увеличивайте товары в обороте, приобретайте технику и оборудование, стройте свое будущее с KICB!

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321754/
просмотров: 1951
Версия для печати
Материалы по теме
В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
KICB напоминает об акции «Рефинансирование минус 5 процентов»
Учрежденная KICB стипендия имени Кванга Янга Чоя выплачена
Открой мобильное приложение KICB и KICB Business бесплатно!
Бесплатная карта Mastercard от KICB — бесплатная доставка Glovo!
Закажи карту KICB Mastercard онлайн бесплатно!
KICB снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
Осенние переводы с KICB
KICB подключил систему денежных переводов «Астрасенд»
KICB и члены AmCham обсудили установленные партнерские отношения с Citibank
Популярные новости
Дефицит квартир премиум-класса в&nbsp;Бишкеке Дефицит квартир премиум-класса в Бишкеке
Легкий и&nbsp;удобный способ перечисления фитр-садака через MegaPay Легкий и удобный способ перечисления фитр-садака через MegaPay
О! 16&nbsp;лет. Звезды Кыргызстана о&nbsp;том, как проводят свой день с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; О! 16 лет. Звезды Кыргызстана о том, как проводят свой день с «Мой О!»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году