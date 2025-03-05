KICB снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Теперь кредиты для всех представителей малого и среднего бизнеса стали еще доступнее, сообщает банк KICB.

Если вы занимаетесь сельским хозяйством, переработкой сырья, садоводством, торговлей, предоставлением услуг, строительством, KICB предлагает для вас кредиты «Агро» и «Бизнес» до 36 миллионов сомов до семи лет!

Вы также можете оформить кредитную линию, чтобы получать средства в рамках лимита до трех лет. Это сократит сроки оформления кредита и выдачи, так как сумму транша в рамках кредитной линии вы сможете получить в любой момент.

Кредиты KICB отличаются:

индивидуальным подходом к каждому клиенту;

гибкими условиями кредита и залога;

рассматриваются в короткие сроки;

отсутствуют скрытые комиссии.

Сумма кредита Процентная ставка от 1 до 5 млн сомов 17% годовых Для пополнения оборотного капитала до 36 месяцев Инвестирование в основные средства до 84 месяцев от 5 до 10 млн сомов 17% годовых от 10 до 36 млн сомов 16% годовых

* Эффективная процентная ставка — от 17,5 процента.

Масштабируйте свой бизнес вместе с KICB! Увеличивайте товары в обороте, приобретайте технику и оборудование, стройте свое будущее с KICB!

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР 046.