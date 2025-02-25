Процесс регистрации бизнеса становится проще и удобнее. Теперь можно оформить ИП в онлайн-режиме — без визитов в налоговые органы, бумажной волокиты и длительного ожидания.

В MBusiness появился новый сервис «Регистрация ИП онлайн», который позволяет подать заявление и получить свидетельство ИП всего за несколько минут.

Как это работает:

зарегистрируйтесь в приложении MBusiness;

заполните заявление в разделе «Зарегистрировать ИП онлайн»;

скачайте свое свидетельство ИП сразу после одобрения ГНС.

Ключевые преимущества сервиса:

Оперативность — процесс регистрации занимает всего несколько минут.

Доступность — подать заявление можно в любое время и из любой точки.

Простота — никаких лишних шагов, бумажных форм и визитов в государственные органы.

Регистрация ИП онлайн — шаг в будущее для предпринимателей, которые ценят свое время и хотят избежать лишних сложностей и задержек.

MBusiness представляет уникальную возможность для регистрации ИП, которая открывает новые горизонты для вашего бизнеса.

Данный сервис доступен для граждан Кыргызстана.

В MBusiness также доступно открытие счета для индивидуальных предпринимателей (ИП) полностью в онлайн-формате. Всего за 1 минуту можно открыть счет и сразу приступить к развитию бизнеса.

Скачать приложение можно по ссылкам: AppStore или Google Play.



MBusiness — это новый уровень удобства для предпринимателей!



MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.