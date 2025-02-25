18:07
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Бизнес

Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов

Процесс регистрации бизнеса становится проще и удобнее. Теперь можно оформить ИП в онлайн-режиме — без визитов в налоговые органы, бумажной волокиты и длительного ожидания.

В MBusiness появился новый сервис «Регистрация ИП онлайн», который позволяет подать заявление и получить свидетельство ИП всего за несколько минут.

Как это работает:

  • зарегистрируйтесь в приложении MBusiness;
  • заполните заявление в разделе «Зарегистрировать ИП онлайн»;
  • скачайте свое свидетельство ИП сразу после одобрения ГНС. 

Ключевые преимущества сервиса:

  • Оперативность — процесс регистрации занимает всего несколько минут.
  • Доступность — подать заявление можно в любое время и из любой точки.
  • Простота — никаких лишних шагов, бумажных форм и визитов в государственные органы.

Регистрация ИП онлайн — шаг в будущее для предпринимателей, которые ценят свое время и хотят избежать лишних сложностей и задержек.

MBusiness представляет уникальную возможность для регистрации ИП, которая открывает новые горизонты для вашего бизнеса.

Данный сервис доступен для граждан Кыргызстана.

В MBusiness также доступно открытие счета для индивидуальных предпринимателей (ИП) полностью в онлайн-формате. Всего за 1 минуту можно открыть счет и сразу приступить к развитию бизнеса.

Скачать приложение можно по ссылкам: AppStore или Google Play.

MBusiness — это новый уровень удобства для предпринимателей!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321059/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
MBANK наградил победителей второго этапа акции «Принимай платежи по QR»
MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
Популярные новости
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
N&nbsp;Group запускает первый в&nbsp;ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham N Group запускает первый в ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham
Депозит &laquo;Бай Бол+&raquo;. Как сохранить и&nbsp;приумножить деньги в&nbsp;2025&nbsp;году? Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
Бизнес
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
25 февраля, вторник
18:06
Девять айыл окмоту Баткенской области получили экскаваторы и грузовики Девять айыл окмоту Баткенской области получили экскават...
18:00
Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
17:39
Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приговор гражданской жене
17:26
Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом Казахстана
17:23
В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки