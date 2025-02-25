Процесс регистрации бизнеса становится проще и удобнее. Теперь можно оформить ИП в онлайн-режиме — без визитов в налоговые органы, бумажной волокиты и длительного ожидания.
В MBusiness появился новый сервис «Регистрация ИП онлайн», который позволяет подать заявление и получить свидетельство ИП всего за несколько минут.
Как это работает:
- зарегистрируйтесь в приложении MBusiness;
- заполните заявление в разделе «Зарегистрировать ИП онлайн»;
- скачайте свое свидетельство ИП сразу после одобрения ГНС.
Ключевые преимущества сервиса:
- Оперативность — процесс регистрации занимает всего несколько минут.
- Доступность — подать заявление можно в любое время и из любой точки.
- Простота — никаких лишних шагов, бумажных форм и визитов в государственные органы.
Регистрация ИП онлайн — шаг в будущее для предпринимателей, которые ценят свое время и хотят избежать лишних сложностей и задержек.
MBusiness представляет уникальную возможность для регистрации ИП, которая открывает новые горизонты для вашего бизнеса.
Данный сервис доступен для граждан Кыргызстана.
В MBusiness также доступно открытие счета для индивидуальных предпринимателей (ИП) полностью в онлайн-формате. Всего за 1 минуту можно открыть счет и сразу приступить к развитию бизнеса.
Скачать приложение можно по ссылкам: AppStore или Google Play.
MBusiness — это новый уровень удобства для предпринимателей!
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