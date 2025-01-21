MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов. Акция дает возможность начать работать с эквайрингом без комиссии, предоставляя выгодные условия для предпринимателей.

Условия акции:

комиссия 0 процентов на прием платежей в первые три месяца или до оборота в 300 тысяч сомов;

бесплатный POS-терминал, включая доставку и обслуживание;

комиссия 0 сомов за использование ККМ и фискализацию;

бесплатный перевод средств на счет в MBANK.

Что такое MKassa?

MKassa — это решение для приема платежей, которое позволяет контролировать обороты и вести финансовую отчетность через смартфон или POS-терминал.

Новая функция от MKassa: удаленные платежи через POS-терминал. С MKassa можно принимать платежи удаленно, что особенно важно для онлайн-торговли и удаленных услуг. Это позволяет клиентам оплачивать без посещения точки продаж, а бизнесу — упрощать учет и улучшать клиентский опыт.

Акция «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов действует до 31 марта 2025 года и предоставляет выгодные условия для старта бизнеса, снижая финансовые издержки и увеличивая удобство работы с платежами.

Не упустите шанс подключиться к MKassa и начать экономить на комиссиях. Подробности о подключении можно узнать на официальном сайте MBANK.

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