Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay

MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA порадовал своих пользователей новым удобным сервисом — теперь через приложение можно записаться в онлайн-очередь в ЦОН (Центр обслуживания населения). Этот инструмент призван сократить время ожидания и упростить процесс получения государственных услуг.
Преимущества нового сервиса:
— экономия времени: нет необходимости приезжать заранее и ожидать своей очереди;
— удобство выбора: можно выбрать ближайший или менее загруженный ЦОН;
— интеграция с MegaPay: пользователи приложения могут воспользоваться услугой без дополнительной регистрации или входа на сторонние платформы;
— информационная поддержка: сервис предлагает информацию о доступных услугах в каждом ЦОНе, что поможет заранее подготовить все необходимые документы.
Условия для бронирования:
— Забронировать очередь можно не более чем на 1 неделю вперед с момента создания заявки и только один талон на одну дату;
— если у пользователя уже есть активный талон, второй талон на ту же дату оформить невозможно;
— для изменения времени или услуги необходимо предварительно отменить текущий активный талон.
Как забронировать очередь:
— скачайте/обновите MegaPay (доступно в App Store и Google Play );
— в разделе «Сервисы» перейдите в «Государственные услуги»;
— выберите «Онлайн очередь в ЦОН»;
— нажмите на «Записаться в ЦОН»;
далее необходимо ввести следующие данные:
1. Электронная почта.
2. Выбрать область/город.
3. Указать нужный ЦОН.
4. Отметить категорию.
5. Уточнить услугу.
6. Выбрать количество обслуживаемых граждан.
7. Указать дату, время и нажать «Продолжить».
Далее отобразится информация об активной записи, при необходимости ее можно отменить.
Новый сервис является частью стратегии по улучшению качества государственных услуг и повышения уровня цифровизации в Кыргызстане.
По мнению пользователей, внедрение таких решений значительно упрощает взаимодействие с государственными учреждениями и позволяет минимизировать бюрократию.
Приложение MegaPay продолжает расширять свой функционал, делая повседневные задачи более простыми и удобными. Если вы еще не скачали MegaPay, самое время оценить его новые возможности!
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.