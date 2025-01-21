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Бизнес

Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay

MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA порадовал своих пользователей новым удобным сервисом — теперь через приложение можно записаться в онлайн-очередь в ЦОН (Центр обслуживания населения). Этот инструмент призван сократить время ожидания и упростить процесс получения государственных услуг.

Преимущества нового сервиса:

— экономия времени: нет необходимости приезжать заранее и ожидать своей очереди;
— удобство выбора: можно выбрать ближайший или менее загруженный ЦОН;
— интеграция с MegaPay: пользователи приложения могут воспользоваться услугой без дополнительной регистрации или входа на сторонние платформы;
— информационная поддержка: сервис предлагает информацию о доступных услугах в каждом ЦОНе, что поможет заранее подготовить все необходимые документы.

Условия для бронирования:

— Забронировать очередь можно не более чем на 1 неделю вперед с момента создания заявки и только один талон на одну дату;
— если у пользователя уже есть активный талон, второй талон на ту же дату оформить невозможно;
— для изменения времени или услуги необходимо предварительно отменить текущий активный талон.

Как забронировать очередь:

— скачайте/обновите MegaPay (доступно в App Store и Google Play );
— в разделе «Сервисы» перейдите в «Государственные услуги»;
— выберите «Онлайн очередь в ЦОН»;
— нажмите на «Записаться в ЦОН»;

далее необходимо ввести следующие данные:

1. Электронная почта.
2. Выбрать область/город.
3. Указать нужный ЦОН.
4. Отметить категорию.
5. Уточнить услугу.
6. Выбрать количество обслуживаемых граждан.
7. Указать дату, время и нажать «Продолжить».

Далее отобразится информация об активной записи, при необходимости ее можно отменить.

Новый сервис является частью стратегии по улучшению качества государственных услуг и повышения уровня цифровизации в Кыргызстане.

По мнению пользователей, внедрение таких решений значительно упрощает взаимодействие с государственными учреждениями и позволяет минимизировать бюрократию.

Приложение MegaPay продолжает расширять свой функционал, делая повседневные задачи более простыми и удобными. Если вы еще не скачали MegaPay, самое время оценить его новые возможности!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/317391/
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Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
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