«Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями

«Элдик Банк» завершает этот год с рекордными достижениями. Итоги года подведены сегодня, 26 декабря, на масштабном мероприятии в столице. В рамках встречи банк представил ключевые результаты своей работы, а также презентовал новый мобильный банкинг «Элдик».

В 2024-м «Элдик Банк» уверенно сохраняет позиции на рынке и входит в топ-3 кредитных организаций страны по финансовым показателям: активы, уставный капитал, кредиты и депозиты.

По итогам года банк продемонстрировал значительный рост. Так, уставный капитал увеличился на более чем 82 процента, совокупные активы — более 71 процента, кредитный портфель — более 75 процентов, депозитная база продемонстрировала рост в 70 процентов. Ожидаемая прибыль на конец года — 5 миллиардов сомов.

Текущий год ознаменовался для банка успешным переименованием и масштабным ребрендингом, а также реализацией крупных инициатив в области устойчивого развития, поддержки предпринимательства и внедрения инновационных решений.

«Элдик Банк» первый в стране создал дочернюю компанию «ЭлТех» для разработки цифровых продуктов, разработал мобильный банкинг «Элдик», запустил совместно с Mega Govfintech платформу «Ишкер24» для предпринимателей, получил международный кредитный рейтинг Fitch Ratings на уровне B со стабильным прогнозом, выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023-й, получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и приступил к созданию депозитария международного уровня.

2024-й стал годом перемен, роста и новых возможностей для банка. Сегодня мы с гордостью представили наши достижения и разработки. «Элдик Банк» продолжает уверенно развиваться, демонстрируя лидерство на финансовом рынке Кыргызстана и представляя страну на мировой арене. Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев

Важной частью мероприятия стала презентация нового мобильного банкинга «Элдик», который разработан специалистами банка. В приложении на сегодня представлено более 1 тысячи услуг, таких как международные и локальные переводы, оплата услуг и товаров, а также переводы посредством QR, оплата широчайшего спектра государственных услуг и много других онлайн-сервисов.

— Нашей целью было создать полностью новое приложение, которое отвечает всем современным стандартам функциональности, удобства и безопасности, — говорит Уланбек Ногаев. — Мы стремились обеспечить пользователям высокую скорость работы и доступ к широким финансовым инструментам в любое время из любого места.

Стоит отметить, что мобильное приложение будет дополняться и дорабатываться на основе обратной связи от пользователей. Для перехода на новый мобильный банкинг «Элдик» необходимо скачать его на платформах iOS и Android и следовать всем представленным простым шагам.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.