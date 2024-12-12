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Бизнес

O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии!

O!Bank продолжает расширять возможности безналичных платежей и предлагает выгодное решение для владельцев бизнеса.

Подключите Smart POS-терминал c функцией ККМ и принимайте любые платежи по картам и QR-коду без комиссии в течение трех месяцев.

Преимущества POS-терминалов с ККМ от O!Bank:

  • прием платежей по картам и по QR — 0 процентов;
  • быстрая и бесплатная установка;
  • бесплатное обслуживание и предоставление чековой ленты;
  • печать фискальных чеков;
  • обработка и отправка данных в ГНС;
  • отсутствие расходов за физический кассовый аппарат ККМ;
  • интеграция с банковским счетом любого банка;
  • круглосуточная онлайн-поддержка.

Закажите Smart POS-терминал с ККМ прямо сейчас на выгодных условиях!

Оставьте заявку:

  • по номеру 0705000303;
  • в мессенджерах WhatsApp или Telegram.

Подробнее на сайте.

Акция действует на оборот до 500 тысяч сомов в месяц для индивидуальных предпринимателей, подключившихся в период с 9 декабря 2024 года по 9 марта 2025-го.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313941/
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