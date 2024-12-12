O!Bank для бизнеса: принимайте платежи через POS-терминалы без комиссии!

O!Bank продолжает расширять возможности безналичных платежей и предлагает выгодное решение для владельцев бизнеса.
Подключите Smart POS-терминал c функцией ККМ и принимайте любые платежи по картам и QR-коду без комиссии в течение трех месяцев.
Преимущества POS-терминалов с ККМ от O!Bank:
- прием платежей по картам и по QR — 0 процентов;
- быстрая и бесплатная установка;
- бесплатное обслуживание и предоставление чековой ленты;
- печать фискальных чеков;
- обработка и отправка данных в ГНС;
- отсутствие расходов за физический кассовый аппарат ККМ;
- интеграция с банковским счетом любого банка;
- круглосуточная онлайн-поддержка.
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Акция действует на оборот до 500 тысяч сомов в месяц для индивидуальных предпринимателей, подключившихся в период с 9 декабря 2024 года по 9 марта 2025-го.
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