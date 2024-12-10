Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ

Экосистема «Ишкер 24» для малого и среднего бизнеса расширена новыми функциями. С декабря запущены дополнительные функции: создание оптовой реализации, приобретение товаров через упрощение работы с ЭТТН, оприходование через упрощение учета товаров, добавлен функционал «Мои склады». А также расширены возможности управления отчетности по транспортным средствам.

Нововведения приложения «Ишкер24»:

1. Создание оптовой реализации: Приложение предоставляет пользователям возможность оформления операций по передаче прав собственности на товары. Теперь вы можете оперативно создавать документы для возмездной или безвозмездной передачи продукции другим предпринимателям, обеспечивая прозрачность и учет каждой сделки.

2. Приобретение: Новый раздел позволяет легко управлять поступившими электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН). Пользователи могут: принимать, отклонять или просматривать документы, воспользоваться функцией автоматического принятия ЭТТН через 10 дней в случае их непринятия, что упрощает обработку поступлений.

3. Оприходование: Учет поступивших товаров стал еще проще. В данном разделе пользователи могут создавать и просматривать документы оприходования для эффективного управления складскими запасами.

4. «Мои склады»: Этот функционал позволяет: создавать и редактировать учетные записи складов, деактивировать неиспользуемые склады, управлять местами хранения товаров, обеспечивая полный контроль над логистическими процессами.

5. Транспортные средства: В разделе «Транспортные средства» можно: добавлять новые единицы транспорта, актуализировать информацию об имеющемся автопарке, o централизованно управлять автотранспортом компании.

Напомним, мобильное приложение «Ишкер24» реализуется коллаборацией «Элдик Банк» &MEGA в сотрудничестве с Государственной налоговой службой по инициативе президента КР в поддержку МСБ в связи с налоговой реформой страны. Уникальность решения — в единой точке, через смартфон предприниматель получает ключевые налоговые и финансовые сервисы для бесконтактного взаимодействия с госорганами, банком. А также постоянно развивающийся спектр дополнительных сервисов в помощь управления своим делом: учет товаров, онлайн подписание документов и другое.

Подробнее — www.ishker24.kg

