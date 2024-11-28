В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года

28 ноября в Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) началась масштабная стратегическая сессия, посвященная разработке плана развития вуза до 2030 года. В течение пяти дней представители университета совместно с экспертами из «Социоцентра», оператора программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030» в России, будут работать над созданием новой стратегии для КРСУ.

Международное сотрудничество для достижения целей

Сессия проходит при активном содействии проекта «Социоцентр», организация, имеющая богатый опыт реализации крупных образовательных программ. Тимур Фатхутдинов, эксперт «Социоцентра», отметил важность проблемно ориентированного подхода: «Мы привезли команду профессионалов, чтобы совместно с вами разработать целевой образ университета, улучшить ключевые процессы и определить направления стратегических проектов. КРСУ — уникальная структура, и наша задача — помочь выявить потенциал и устранить барьеры на пути к развитию».

Фото КРСУ. Эксперт «Социоцентра» Тимур Фатхутдинов

Важность проведения сессии подчеркнул и исполняющий обязанности ректора КРСУ Сергей Волков:

«Перед нами стоит амбициозная задача — развитие университета на новом уровне. Это не просто планирование, а процесс совместного соучастия, где каждый участник, независимо от должности, вносит вклад в общее дело».

Фото КРСУ. Исполняющий обязанности ректора КРСУ Сергей Волков

Основные задачи и структура работы

Стратегическая сессия предполагает комплексное погружение в деятельность университета. Участники будут разделены на шесть дивизионов:

• Технический дивизион,

• Медицинский дивизион,

• Социально-гуманитарный дивизион,

• Дивизион человеческого капитала,

• Студенческий дивизион,

• Группа стратегического планирования.

Каждая группа сосредоточится на своих задачах, таких как развитие образовательных программ, взаимодействие с партнерами, проектирование будущего кампуса университета, запланированное на 2025 год, и создание системы управления, соответствующей вызовам времени.

Особое внимание уделяется вовлечению партнеров и работодателей. В рамках сессии пройдут консультации и обсуждения, направленные на улучшение взаимодействия университета с внешними организациями.

КРСУ как центр международного сотрудничества

На открытии сессии выступил атташе посольства Российской Федерации по вопросам образования Роберт Федоров. Он подчеркнул важность поддержки славянских вузов в Кыргызстане и отметил уникальную роль КРСУ: «КРСУ — первопроходец в развитии горизонтальных связей между Кыргызстаном и Россией. Этот университет является не только образовательным центром, но и важным элементом укрепления дружбы между нашими странами».

Фото КРСУ. Атташе Посольства РФ по вопросам образования Роберт Федоров

Взгляд в будущее

По итогам сессии будет сформирован детальный план действий, направленный на укрепление позиций КРСУ как одного из ведущих вузов региона. Участники выразили уверенность, что совместные усилия и глубокое погружение в проблематику позволят заложить основу для будущих успехов.

Стратегическая сессия стала не просто инструментом планирования, но и символом сплоченности университетского сообщества, готового к новым вызовам и свершениям.