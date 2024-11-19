11:25
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Бизнес

Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank

Doscredobank запустил уникальный мобильный сервис Simbank, доступный каждому пользователю в Кыргызстане. Simbank создан, чтобы сделать банковское обслуживание быстрым, удобным и полностью мобильным, предоставляя все необходимые финансовые инструменты в одном приложении.

Сразу после регистрации в приложении Simbank клиенты могут оформить стильную черную карту Visa с кредитным лимитом. Она оформляется всего за 3 минуты и доставляется бесплатно в любое удобное для клиента место. Также карту можно забрать самостоятельно в одном из отделений Doscredobank (выбрать удобный адрес можно прямо в приложении Simbank).

Ключевые возможности клиентов Simbank:

  • Кредитный лимит до 200 тысяч сомов с льготным периодом до 62 дней. Решение по кредиту принимается мгновенно, без визитов в банк, очередей и лишних документов.

  • Кешбэк до 20 процентов за покупки картой. Он начисляется сразу после покупки и доступен к выводу на карту при накоплении суммы от 250 сомов.

  • Бесплатные платежи и переводы: перевод на карту, пополнение карты в терминалах, пополнение мобильного, оплата коммуналки, госуслуг и штрафов, платежи по QR-коду.

Кроме этого, Simbank предлагает уникальные функции, такие как Shake to Pay, для мгновенных переводов с помощью встряхивания телефона, возможность разделить общий счет с друзьями, а также мониторинг расходов на красивых и понятных графиках прямо в приложении.

Simbank — это новый этап мобильного банкинга от Doscredobank, ориентированный на комфорт и прозрачность.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311540/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Doscredobank вручил ценные подарки по итогам первого этапа акции
Акция! Путешествие мечты с Doscredobank и Avosend!
Инновации для бизнеса: QR-код для моментальных безналичных платежей
Где и как лучше отправить и получить денежные переводы?
Совершай переводы в Doscredobank и получай призы
Doscredobank объявляет о выплате доходов по именным зеленым облигациям
Doscredobank и Paysend. Новые возможности международных денежных переводов
Популярные новости
MBANK объявил первого обладателя автомобиля Toyota Camry 80&nbsp;и&nbsp;других победителей MBANK объявил первого обладателя автомобиля Toyota Camry 80 и других победителей
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
19 ноября, вторник
11:19
Бери пример! Чтобы сохранить экосистему, в Иссык-Ате дачники заложили новый лес Бери пример! Чтобы сохранить экосистему, в Иссык-Ате да...
11:05
Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:56
В Бишкеке похитили девушку. Она отказалась писать заявление в милицию
10:54
Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank