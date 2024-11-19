Doscredobank запустил уникальный мобильный сервис Simbank, доступный каждому пользователю в Кыргызстане. Simbank создан, чтобы сделать банковское обслуживание быстрым, удобным и полностью мобильным, предоставляя все необходимые финансовые инструменты в одном приложении.

Сразу после регистрации в приложении Simbank клиенты могут оформить стильную черную карту Visa с кредитным лимитом. Она оформляется всего за 3 минуты и доставляется бесплатно в любое удобное для клиента место. Также карту можно забрать самостоятельно в одном из отделений Doscredobank (выбрать удобный адрес можно прямо в приложении Simbank).

Ключевые возможности клиентов Simbank:

Кредитный лимит до 200 тысяч сомов с льготным периодом до 62 дней. Решение по кредиту принимается мгновенно, без визитов в банк, очередей и лишних документов.

Кешбэк до 20 процентов за покупки картой. Он начисляется сразу после покупки и доступен к выводу на карту при накоплении суммы от 250 сомов.

Бесплатные платежи и переводы: перевод на карту, пополнение карты в терминалах, пополнение мобильного, оплата коммуналки, госуслуг и штрафов, платежи по QR-коду.

Кроме этого, Simbank предлагает уникальные функции, такие как Shake to Pay, для мгновенных переводов с помощью встряхивания телефона, возможность разделить общий счет с друзьями, а также мониторинг расходов на красивых и понятных графиках прямо в приложении.

Simbank — это новый этап мобильного банкинга от Doscredobank, ориентированный на комфорт и прозрачность.

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.