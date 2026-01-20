13:02
Бизнес

ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания

26 декабря 2025 года состоялось торжественное открытие нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк».

Новый VIP-центр — это современное пространство, созданное с акцентом на комфорт, персонализированный сервис и широкий спектр финансовых услуг. При разработке концепции особое внимание уделено условиям обслуживания как частных клиентов, так и представителей делового сообщества — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, для которых важны оперативность, конфиденциальность и высокие стандарты сервиса.

В VIP-центре доступны следующие услуги:

• денежные переводы;
• оформление и обслуживание банковских карт;
• получение и погашение кредитов;
• открытие и пополнение депозитов;
• операции по обмену валют;
• открытие счетов и другие банковские услуги.

Для удобства клиентов предусмотрена отдельная VIP-касса, обеспечивающая быстрое и комфортное проведение финансовых операций. Для VIP-клиентов применяется индивидуальный подход к формированию тарифов с учетом особенностей бизнеса, финансовых задач и персональных потребностей.

Обслуживание в VIP-центре осуществляется в приоритетном порядке, что позволяет обеспечить оперативное принятие решений, высокий уровень конфиденциальности и максимальный комфорт.

Особое внимание уделено интерьерному оформлению центра с акцентом на культурное и историческое наследие. За операционистами расположен художественно расписанный шкаф с изображением главного горного пика Кыргызстана Хан-Тенгри — символа силы, устойчивости и стремления к высоким вершинам. Также в интерьере представлена экспозиция подлинных нумизматических монет, обладающих исторической ценностью, подготовленная совместно с нумизматом, археологом и кандидатом исторических наук Кыргызской Республики Александром Камышевым.

VIP-центр оснащен современной инфраструктурой и просторными консультационными зонами, что создает комфортные условия для решения финансовых вопросов без ожидания — как по личным, так и по бизнес-задачам.

Открытие VIP-центра стало важным этапом в развитии персонализированных сервисов ОАО «Дос-Кредобанк» и направлено на дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов.

Адрес VIP-центра: БЦ Victory, город Бишкек, улица Ибраимова, 103.

Контакты

Телефон: 8686 — бесплатный звонок.
WhatsApp: +996 225 008 686.
Сайт: www.dcb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/358545/
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
