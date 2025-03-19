В финансовом мире главное не просто откладывать деньги, а делать так, чтобы они приносили прибыль.
Депозит «Бай Бол» от Doscredobank — это надежный способ увеличить свои сбережения благодаря ставке 13 процентов годовых, ежемесячному пополнению и капитализации процентов.
Максимальная выгода при минимальных усилиях
Каждый месяц начисленные проценты прибавляются к вашему вкладу, и уже в следующем месяце доход рассчитывается на увеличенную сумму. Это называется капитализацией, и именно благодаря ей ваш капитал растет быстрее.
Дополнительно можно пополнять депозит, увеличивая размер будущих выплат. Хотите ускорить процесс накопления? Просто вносите дополнительные средства в удобное для вас время.
Гарантированная безопасность
Все депозиты в Doscredobank защищены Агентством защиты депозитов Кыргызстана, а значит, вы можете быть уверены в сохранности своих сбережений.
Как открыть депозит?
Достаточно посетить ближайший филиал Doscredobank, где специалисты помогут оформить вклад быстро и без лишних сложностей.
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Приумножайте свои сбережения с выгодой — выбирайте «Бай Бол» и смотрите, как растет ваш капитал!
Лицензия НБ КР № 037.