Бизнес

Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank

Мечты бывают разные: поездка к морю, прогулки по улицам нового города или уютный дом для семьи. И чтобы приблизиться к ним, важно найти решение, которое помогает не только сохранять, но и увеличивать накопления.

Депозит «Бай Бол+» — это продукт, который сочетает в себе высокую доходность и надежную защиту средств.

Условия депозита

• 14 процентов годовых — выгодная ставка для роста накоплений.
• Защита вклада — депозит застрахован Агентством по защите депозитов.
• Простота — прозрачные условия, без скрытых комиссий и сложностей.

С «Бай Бол+» ваши накопления работают на вас, а мечты о путешествиях, новых возможностях и больших покупках становятся ближе.

Узнать больше можно на сайте www.dcb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/340536/
