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Бизнес

Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank

Современные технологии стремительно трансформируют финансовый сектор, делая банковские услуги быстрее, доступнее и удобнее. В этом контексте необанки становятся ключевыми игроками на рынке. Одним из таких необанков является Simbank — сервис от Doscredobank, который делает управление финансами максимально удобным. Разберемся, как необанки меняют правила игры и почему будущее за цифровыми сервисами.

Что такое необанк и чем он отличается от традиционного?

Необанк — это банк, предоставляющий все услуги через мобильное приложение или веб-интерфейс. Отсутствие офисов позволяет снизить операционные расходы, минимизировать бюрократию и обеспечить круглосуточный доступ к услугам.

Ключевые особенности необанков:

  • Без физических отделений: все операции проходят онлайн, экономя время клиентов.

  • Минимум бюрократии: автоматизированные процессы упрощают оформление услуг, избавляя от необходимости заполнять множество документов.

  • Минимальные комиссии: поскольку необанки не тратятся на содержание офисов и штата сотрудников, они могут предлагать более выгодные условия.

  • Современные технологии: искусственный интеллект, Big Data и машинное обучение помогают анализировать расходы и предлагать персонализированные решения.

  • Мобильный формат: доступ к счетам и платежам открыт 24/7, что позволяет оперативно проводить финансовые операции.

Как у необанков с безопасностью?

Современные решения обеспечивают высокий уровень защиты данных. Подтверждение платежей внутри приложения исключает риски, связанные с перехватом SMS-кодов, а аналитика транзакций с помощью Big Data помогает оперативно выявлять и блокировать подозрительные операции. Единственный доступ через смартфон дополнительно снижает вероятность мошенничества.

Будущее за необанками?

Благодаря изменению потребительских привычек и экономической эффективности цифровые банки набирают все большую популярность. По прогнозам Grand View Research, глобальный рынок необанков вырастет с $66,82 миллиарда в 2022 году до $292,7 миллиарда к 2030-му со среднегодовыми темпами роста 54,8 процента.

Какие решения предлагает Simbank

Simbank — это не просто цифровой банк, а инновационный финансовый сервис, который делает управление деньгами удобным и выгодным.

Возможности, которые предоставляет своим клиентам Simbank:

  • бесплатная карта с доставкой;
  • кредитный лимит до 200 тысяч сомов с льготным периодом до 62 дней и быстрым оформлением;
  • услуга «Копилка» для «умных» накоплений с начислением 7 процентов годовых;
  • мгновенные переводы без комиссий;
  • кешбэк до 20 процентов реальными деньгами;
  • начисление 5 процентов годовых на остаток личных средств.

В проекте Simbank нам удалось объединить передовые технологии необанкинга с лучшими мировыми практиками. Анализируя спрос на карты Simbank, мы пришли к выводу, что такой продукт действительно востребован на рынке.

Насир Джумалиев, член правления, директор департамента разработки продуктов ОАО «Дос-Кредобанк»

Финансовый мир меняется, и необанки становятся его новым стандартом. Они делают банковские услуги более удобными, доступными и выгодными, устраняя бюрократию и скрытые комиссии. Simbank — один из лидеров этой трансформации в Кыргызстане, предлагающий клиентам быстрые переводы, «умные» накопления и прозрачные тарифы.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321797/
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