Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей

Doscredobank объявляет о старте новой клиентской акции под названием «Бонус к переводу», которая проходит с 15 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года. В этот период каждый клиент, получающий денежные переводы из России через Doscredobank, имеет возможность выиграть два современных электромобиля и другие ценные призы.

Акция «Бонус к переводу» создана для того, чтобы сделать привычные финансовые операции не только удобными, но и по-настоящему выгодными. Теперь каждый перевод из России становится вашим шансом на победу.

Участие в акции не требует регистрации — достаточно получать переводы через популярные системы «Корона Pay», UPT, Astrasend, MoneyGram, Western Union, Kwikpay, RIA, SENDY и БЭСТ в любом офисе обслуживания Doscredobank и на карты Simbank. Каждая операция автоматически участвует в розыгрыше призов.

Doscredobank традиционно предлагает своим клиентам быстрые, надежные и безопасные решения для денежных переводов. Все операции проводятся с минимальными формальностями, а средства доходят до получателя в кратчайшие сроки. Современные технологии банка обеспечивают высокий уровень защиты данных, что гарантирует полную безопасность ваших переводов.

По итогам акции будут определены победители в двух категориях:

— клиенты, совершившие наибольший объем переводов;

— клиенты, совершившие наибольшее количество операций.

Главный приз акции — два электромобиля нового поколения, символ экологичности и инновационного подхода. Итоги розыгрыша будут подведены после завершения акции, а имена победителей опубликованы на официальном сайте Doscredobank и в социальных сетях банка.

Получить переводы можно во всех офисах Doscredobank по Кыргызстану. Для удобства клиентов круглосуточное обслуживание доступно в следующих филиалах:

в Бишкеке — сберегательные кассы «Алма» (пр. Чуй, 92, ГУМ «Чынар», вход с улицы Шопокова) и «Весна» (улица Калыка Акиева, 66, ТАЦ «Весна»);

в городе Ош — сберегательная касса «Глобус» (улица А. Шакирова 273/179, блок А, ориентир — ТЦ «Глобус»).

Doscredobank продолжает развивать направление денежных переводов, сочетая современные технологии, выгодные условия и заботу о клиентах. Акция «Бонус к переводу» — это возможность не только поддерживать связь с близкими, но и получить заслуженную награду за доверие и активность.

Подробную информацию об условиях акции можно узнать в любом отделении Doscredobank или по телефону 8686.

Doscredobank — движение начинается с перевода.