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Бизнес

«Элдик Банк» принимает участие в 27-м Всемирном конгрессе WSBI

Делегация «Элдик Банка» во главе с председателем правления Уланбеком Ногаевым принимает участие в 27-м Всемирном конгрессе Всемирного института сбережений и розничного банкинга (WSBI).

На конгрессе обсуждаются актуальные вопросы об устойчивом развитии, ответственном банкинге, поддержке женского предпринимательства, финансовой инклюзивности и усилении сотрудничества и партнерства по вопросам зеленого финансирования.

— Мы провели целый ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших банков Европы и Азии по установлению корреспондентских отношений, реализации совместных проектов по зеленой повестке и устойчивому развитию. Наша задача — создание новых возможностей для клиентов путем предоставления доступа к передовым финансовым инструментам, — говорит Уланбек Ногаев.

В конгрессе приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, председатель Центрального банка Италии Фабио Панетта, министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, а также руководители ООН, Европейского инвестиционного банка и других международных организаций.

Необходимо добавить, что «Элдик Банк» является активным участником Всемирного института сбережений и розничного банкинга и вместе с WSBI стремится к укреплению связей и расширению возможностей.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/310002/
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