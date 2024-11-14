Как лечат доброкачественную гиперплазию и рак простаты в сети клиник Acıbadem

Простата — предстательная железа в мужской мочеполовой системе. Наиболее распространенные заболевания, которые могут затронуть простату, — рак и аденома.

В турецкой сети клиник Acıbadem предоставляют прогрессивные технологии, комплексную помощь пациентам и командную работу.

Прицельное лечение рака простаты с помощью роботизированной хирургии

Рак простаты — онкологическое заболевание. Основной метод его лечения — радикальная простатэктомия. Удаление выполняют, применяя различные методы: открытый, лапароскопический и роботизированный. Последним двум отдают предпочтение в сети клиник Acıbadem в Турции.

Что такое роботизированная хирургия?

Роботизированная хирургия — это медицинская технология с применением роботизированных «рук». Этот подход дает несколько преимуществ, включая улучшенную визуализацию, повышенную ловкость, большую точность и достижение лучших результатов.

Роботизированная хирургия простаты сокращает риск осложнений

Предстательная железа расположена глубоко в паху, между мочевым пузырем и уретрой. Многие исследования показывают: роботизированный подход в хирургии онкозаболеваний простаты помогает 95 процентам пациентов поддерживать прежний контроль над мочеиспусканием и 80 процентам сохранять эректильную функцию.

Многолетний опыт урологов сети клиник Acıbadem в Турции позволяет удалять новообразования при минимальном риске возникновения недержания мочи и импотенции.

Сегодня роботизированная хирургическая система используется в пяти клиниках сети Acıbadem. Кроме того, в Университете Acıbadem есть официальный учебный центр роботизированной хирургии, где обучаются хирурги и после курса получают сертификат, признанный в любой точке мира.

Больше возможностей для лечения увеличенной предстательной железы (аденомы)

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — наиболее распространенное заболевание, поражающее простату.

Современные варианты лечения аденомы простаты минимально инвазивны и выполняются без разрезов. Для выполнения этой процедуры используют различные устройства, включая HoLEP, ThuLEP и BipoLEP.

Недавнее достижение в лечении доброкачественной аденомы простаты — процедура «Резум». В нескольких точках, расположенных на расстоянии сантиметра друг от друга, через иглу через уретру вводят водяной пар. Это помогает сократить простату, открыть мочеиспускательный канал и улучшить отток мочи.

Турецкая сеть клиник Acıbadem оснащена всеми современными технологиями для лечения увеличенной простаты, что делает ее одной из немногих в мире, где доступен настолько широкий спектр вариантов лечения.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

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