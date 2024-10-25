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Бизнес

Оплата образования с MegaPay: удобство и доступность для студентов и родителей

Современные технологии делают жизнь проще, и одна из таких возможностей — оплата образовательных услуг через мобильное приложение государственного оператора сотовой связи MEGA. Теперь не нужно тратить время на очереди и сложные платежные процедуры — все можно сделать онлайн в несколько кликов. Через MegaPay можно оплатить контракт в ведущих вузах страны, взносы за курсы и даже услуги для детских садов.

Данное приложение охватывает широкий спектр образовательных учреждений. Среди вузов можно выделить такие учреждения, как:

— КГМА имени И.К. Ахунбаева;
— КГУ имени И.Арабаева;
— ОшГУ;
— МУЦА;
— ОГПУ имени А.Мырсабекова;
— Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова;
— Академия МВД КР;
— КГУКИ имени Б.Бейшеналиевой;
— БГУ имени К.Карасаева;
— ИНДО при БГУ имени К.Карасаева;
— КНАУ имени К.И. Скрябина;
— Бишкекский медицинский колледж;
— колледж при КГУСТА имени Н.Исанова (КГТУ);
— Бишкекский агроэкономический колледж имени С.Турсунова;
— многопрофильный колледж при БатГУ.

И это далеко не полный список — многие другие университеты также предлагают оплату через MegaPay.

Важно отметить, что с помощью нашего приложения можно оплачивать не только обучение, но и другие обязательные платежи, такие как проживание в общежитии, взносы за прием документов, кредитные часы и даже восстановление утерянных студенческих документов.

Кроме университетов, система охватывает колледжи, учебные центры и различные курсы, включая IT-школы и языковые программы. Это делает MegaPay универсальным инструментом для тех, кто хочет обучаться и развиваться в разных направлениях.

Особенно удобно для родителей. Теперь они могут оплачивать взносы за питание, ремонт и другие расходы в государственных детских садах Бишкека, Баткена, Оша и Джалал-Абада. Важно, что в детских садах столицы оплата осуществляется без комиссии, что является большим плюсом для горожан.

Как оплатить:

1. Войдите в приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
2. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите категорию «Образование».
3. Найдите нужное учебное заведение или услугу (контракт, общежитие и так далее).
4. Введите необходимые данные и сумму.
5. Подтвердите платеж.

Таким образом, MegaPay предоставляет простой и удобный способ для оплаты образования на всех уровнях — от детских садов до высших учебных заведений. Это особенно важно сейчас, когда мобильные и онлайн-сервисы играют ключевую роль в современных условиях.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309357/
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