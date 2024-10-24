MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей

ЗАО «Альфа Телеком» (MEGA) объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию автотранспорта компании:

Вышеуказанное имущество реализуется отдельным лотом.

Шаг аукциона — 5 тысяч сомов (пять тысяч сомов).

Размер гарантийного взноса — 10 тысяч сомов (десять тысяч сомов).

Период приема заявок на участие в аукционе:

С 22 октября 2024 года по 21 ноября 2024-го (включительно) с 10.00 до 17.00 часов с понедельника по пятницу.

Место, дата, время и формат проведения аукциона:

Открытый аукцион состоится 27 ноября 2024 года в 10.00 по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123.

Подробнее о торгах, условиях участия и лотах можно узнать на сайте.