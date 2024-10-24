Этот шаг продолжает масштабную трансформацию банка, запущенную в прошлом году. В рамках этой трансформации была проведена стратегическая сессия с участием специалистов Института Адизеса (Нью-Йорк), и на протяжении шести месяцев банк привлекал международных коучей и тренеров с целью внедрения лучших мировых практик.

HR-директор Нурзана Джакыпбекова отметила: «Трансформация — это, прежде всего, изменение мировоззрения сотрудников. Мы сможем эффективно перестраивать бизнес-модель, внедрять современные услуги и по-новому взаимодействовать с клиентами только при смене фокуса сотрудников на клиентоцентричность банка.

Сегодня «Элдик Банк» стремится стать одним из лучших работодателей в стране. Мы активно реализуем программы переподготовки сотрудников, организуем мастермайнды с международными экспертами и внедряем новую HR-концепцию».

Благодаря партнерству с HR-Ассоциацией банк сможет применять лучшие практики управления персоналом и получить доступ к уникальным исследованиям, профессиональным мероприятиям и обучению от ведущих HR-экспертов.

Совместно с ассоциацией будут разрабатываться программы по внедрению ESG-принципов — устойчивого развития, экологической и социальной ответственности — в корпоративную стратегию, что открывает новые возможности для роста и положительного влияния на общество.

Партнерство с ассоциацией предоставляет «Элдик Банк» привилегии, такие как участие в мастер-группах и скидки на мероприятия. Это важный шаг в развитии корпоративной культуры и укреплении HR-бренда.

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