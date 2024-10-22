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Бизнес

Для чего создаются банки развития?

Банки или фонды развития, как правило, создаются правительствами, международными организациями или благотворительными учреждениями. Они существуют для предоставления средств на значимые проекты. Получение прибыли не является основной целью деятельности банков развития. Правительства часто используют банки развития, чтобы осуществлять поддержку проектов, направленных на решение экономических, экологических и социальных вопросов.

Банки развития — это специализированные инвестиционно-кредитные институты, организованные в форме госкомпании или на базе государственно-частного партнерства. От других типов банков их отличает высокая степень капитализации, что позволяет им выполнять масштабные задачи, направленные на решение структурных экономических вопросов.

В настоящее время в мире функционирует около 750 институтов развития, преимущественно банков. Заметную роль играют банки развития в реструктуризации экономик даже таких крупных государств, как Германия, Япония, Китай, Италия. Особенно эффективны банки развития в условиях восстановления, переустройства, модернизации экономики, когда необходима концентрация ресурсов для решения ключевых задач.

На сегодня кыргызская экономика находится в таком состоянии. Поэтому правительство нашей страны создало Государственный банк развития Кыргызской Республики, основной целью деятельности которого являются диверсификация и стимулирование экономики.

А задачами Госбанка развития являются:

  • формирование экспортно ориентированного производственного сектора экономики;
  • стимулирование структурных сдвигов экономики;
  • реабилитация и развитие производственной инфраструктуры;
  • мультипликативное воздействие на смежные сектора экономики;
  • содействие росту деловой и инвестиционной активности в регионах;
  • выравнивание экономического развития регионов;
  • обеспечение доступа субъектов экономики к кредитным ресурсам на средне- и долгосрочной основе;
  • стимулирование привлечения инвестиций в развитие отечественных предприятий;
  • внедрение современных методов менеджмента, оценки и контроля процессов кредитования и реализации проектов.

Таким образом, акционерные общества (АО) и общества с ограниченной ответственностью (ОсОО) могут обратиться в Госбанк развития КР в целях получения финансирования для проектов, имеющих значимую социально-экономическую направленность (минимальная сумма финансирования — от 20 миллионов сомов).

sdb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/308903/
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