Комплексный подход к лечению рака груди в сети клиник Acıbadem

Комплексный центр по лечению рака молочной железы в Стамбуле предлагает все необходимые методы лечения и экспертную медицинскую помощь, поддерживая пациентов до их выздоровления.

«Существует более 200 видов рака, которые классифицируются на основные группы. Опухоль образуется, когда клетки начинают бесконтрольно расти и не останавливаются в этом процессе. Иногда они отделяются от своего первоначального местоположения и распространяются на другие части тела и органы: в печень, легкие, кости или мозг, где продолжают расти. Это называется метастазированием. Рак груди — это всего лишь один из видов опухолей, но считается наиболее распространенным во всем мире. Ежегодно его диагностируют примерно у 2,3 миллиона человек, в основном у женщин», — отмечает профессор Метин Чакмакчы, специалист по диагностике и лечению рака груди.

Как лечат рак груди в клинике Acıbadem

Для онкозаболеваний молочной железы существует три основных метода лечения: хирургия, системная лекарственная терапия и лучевая терапия. Однако, поскольку рак каждого пациента уникален, то стратегия лечения подбирается на основе типа, стадии и генетики конкретного заболевания.

Системная терапия — общий термин, который включает химиотерапию, иммунотерапию, таргетную и гормональную терапию.

Хирургия считается основным и первым методом лечения заболевания на ранней стадии заболевания. Однако для более поздних стадий рака или при опухолях со специфическими рецепторами до операции обычно назначается лекарственная терапия.

Лучевую терапию часто проводят после операции для воздействия на оставшиеся раковые клетки. В клинике Acıbadem пациенты имеют большое преимущество: они проходят лучевую терапию на современных линейных ускорителях, что гарантирует высочайший уровень безопасности и эффективности.

Клиника, которая специализируется на лечении рака груди

Специализированный центр по лечению онкозаболеваний молочных желез сети клиник Acıbadem гарантирует, что каждый пациент получает индивидуальное лечение в соответствии с потребностями. Эти процедуры планирует, проводит и контролирует комплексная команда специалистов.

«В нашей клинике врачи проводят диагностику и лечение рака груди, работая в кабинетах одного сектора помещения. Это важно: пациентам доступны все специалисты в одном месте. Более того: врачи могут общаться друг с другом напрямую. Это тесное сотрудничество в конечном итоге приносит пользу пациентам», — говорит профессор Метин Чакмакчи, специалист по диагностике и лечению рака молочной железы.

Не только врачи, но и медсестры в клинике Acıbadem специализируются на области онкозаболеваний молочных желез, они оказывают пациентам внимание и помощь, что очень важно при лечении.

В сети клиник Acıbadem сконцентрированы всемирно известные эксперты, задействованы передовые технологии, используются современные подходы, ориентированные на пациента.

Современная медицина позволяет пациентам жить полноценной жизнью

Профессор Метин Чакмакчы рассказывает, что рак груди обнаруживают и у очень молодых женщин.

«У нас есть очень хорошие результаты, вдохновляющие истории и счастливые пациенты. Большинство случаев рака груди возникает после 40 лет, и вероятность заболеваемости увеличивается с возрастом. Но это не значит, что рак груди исключен в 30, 25 или даже 20 лет, — отмечает профессор. — У нас есть пациенты, поступившие в очень раннем возрасте, но после лечения болезнь уходит. Современная медицина позволяет женщинам беременеть, рожать детей, создавать семьи и жить полноценной жизнью».

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

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