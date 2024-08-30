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Бизнес

Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости

С Днем независимости поздравила страну национальная молодежная сборная КР по альпинизму Energy&Ecology. Альпинисты высоко подняли флаг республики на пике Ленина, символизируя национальную гордость и единство. Команда успешно завершила восхождение на пик и приурочила это событие к 33-летию Дня независимости. Поддержка Федерации альпинизма и компании «Газпром Кыргызстан» сыграла ключевую роль в этом историческом достижении.

Высота пика Ленина составляет 7 тысяч 134 метра. Это один из самых известных семитысячников Памира, который входит в альпинистскую программу «Снежный барс».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров сообщил, что юбилейный год компании было решено отметить поддержкой альпинизма как знаковое событие, подчеркивающее приверженность заботе о природе и развитие активного образа жизни.

В свою очередь президент Федерации альпинизма Эдуард Кубатов выразил искреннюю благодарность «Газпром Кыргызстан» за неоценимую поддержку важного вида спорта. «Ваше участие в проекте с альпинистами также играет ключевую роль в воспитании сильного и здорового молодого поколения, готового покорять вершины не только на склонах гор, но и в жизни», — добавил он. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303595/
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