Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости

С Днем независимости поздравила страну национальная молодежная сборная КР по альпинизму Energy&Ecology. Альпинисты высоко подняли флаг республики на пике Ленина, символизируя национальную гордость и единство. Команда успешно завершила восхождение на пик и приурочила это событие к 33-летию Дня независимости. Поддержка Федерации альпинизма и компании «Газпром Кыргызстан» сыграла ключевую роль в этом историческом достижении.

Высота пика Ленина составляет 7 тысяч 134 метра. Это один из самых известных семитысячников Памира, который входит в альпинистскую программу «Снежный барс».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров сообщил, что юбилейный год компании было решено отметить поддержкой альпинизма как знаковое событие, подчеркивающее приверженность заботе о природе и развитие активного образа жизни.

В свою очередь президент Федерации альпинизма Эдуард Кубатов выразил искреннюю благодарность «Газпром Кыргызстан» за неоценимую поддержку важного вида спорта. «Ваше участие в проекте с альпинистами также играет ключевую роль в воспитании сильного и здорового молодого поколения, готового покорять вершины не только на склонах гор, но и в жизни», — добавил он.