Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!

А вы уже оплатили налоги? До 1 сентября осталось совсем не много. И если вы не хотите тратить ваше драгоценное время в очереди, то у «Бакай Банка» есть для вас отличное решение! Теперь разобраться с налогами можно быстро и без лишних затрат.
В мобильном приложении BakAi вы можете оплатить налоги без комиссии! Акция действует до конца года. И это значит, что все ваши налоговые платежи можно сделать быстро, удобно и совершенно бесплатно.
Как оплатить налоги через мобильное приложение BakAi?
- Установите или обновите приложение BakAi. Загрузите или обновите мобильное приложение через Google Play или App Store, чтобы получить доступ ко всем современным финансовым сервисам.
- Выберите нужную услугу. В приложении перейдите в раздел «Сервисы» и выберите вкладку «ГНС». Здесь вы найдете все необходимые виды налогов, включая оплату налогов на автотранспорт и другие обязательные налоги.
- Введите данные. Заполните необходимые сведения, такие как ИНН или государственный номер автотранспорта, налоговый период, и система автоматически рассчитает сумму налога.
- Оплатите налог. Сделайте платеж в несколько кликов.
- Сохраните электронный чек. После успешной оплаты вы можете сохранить электронный чек в галерее своего телефона или отправить его на электронную почту либо в мессенджер.
Преимущества оплаты через BakAi:
- Быстро и удобно. Все необходимые платежи можно сделать прямо из вашего телефона, без необходимости посещать банк или другие учреждения.
- Никакой комиссии. До конца года все налоговые платежи через мобильное приложение «Бакай Банка» проходят без комиссии.
- Безопасность. Ваши финансовые данные защищены благодаря современным методам шифрования и безопасности.
Используйте мобильное приложение BakAi для оплаты налогов и штрафов, экономьте время и деньги.
«Бакай Банк» — ваш удобный банк.
Лицензия НБ КР № 043.