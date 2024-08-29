Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!

А вы уже оплатили налоги? До 1 сентября осталось совсем не много. И если вы не хотите тратить ваше драгоценное время в очереди, то у «Бакай Банка» есть для вас отличное решение! Теперь разобраться с налогами можно быстро и без лишних затрат.

В мобильном приложении BakAi вы можете оплатить налоги без комиссии! Акция действует до конца года. И это значит, что все ваши налоговые платежи можно сделать быстро, удобно и совершенно бесплатно.

Как оплатить налоги через мобильное приложение BakAi?

Установите или обновите приложение BakAi. Загрузите или обновите мобильное приложение через Google Play или App Store, чтобы получить доступ ко всем современным финансовым сервисам.

Загрузите или обновите мобильное приложение через Google Play или App Store, чтобы получить доступ ко всем современным финансовым сервисам. Выберите нужную услугу. В приложении перейдите в раздел «Сервисы» и выберите вкладку «ГНС». Здесь вы найдете все необходимые виды налогов, включая оплату налогов на автотранспорт и другие обязательные налоги.

В приложении перейдите в раздел «Сервисы» и выберите вкладку «ГНС». Здесь вы найдете все необходимые виды налогов, включая оплату налогов на автотранспорт и другие обязательные налоги. Введите данные. Заполните необходимые сведения, такие как ИНН или государственный номер автотранспорта, налоговый период, и система автоматически рассчитает сумму налога.

Заполните необходимые сведения, такие как ИНН или государственный номер автотранспорта, налоговый период, и система автоматически рассчитает сумму налога. Оплатите налог. Сделайте платеж в несколько кликов.

Сделайте платеж в несколько кликов. Сохраните электронный чек. После успешной оплаты вы можете сохранить электронный чек в галерее своего телефона или отправить его на электронную почту либо в мессенджер.

Преимущества оплаты через BakAi:

Быстро и удобно . Все необходимые платежи можно сделать прямо из вашего телефона, без необходимости посещать банк или другие учреждения.

Все необходимые платежи можно сделать прямо из вашего телефона, без необходимости посещать банк или другие учреждения. Никакой комиссии. До конца года все налоговые платежи через мобильное приложение «Бакай Банка» проходят без комиссии.

До конца года все налоговые платежи через мобильное приложение «Бакай Банка» проходят без комиссии. Безопасность. Ваши финансовые данные защищены благодаря современным методам шифрования и безопасности.

Используйте мобильное приложение BakAi для оплаты налогов и штрафов, экономьте время и деньги.



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