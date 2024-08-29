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Бизнес

Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!

А вы уже оплатили налоги? До 1 сентября осталось совсем не много. И если вы не хотите тратить ваше драгоценное время в очереди, то у «Бакай Банка» есть для вас отличное решение! Теперь разобраться с налогами можно быстро и без лишних затрат.

В мобильном приложении BakAi вы можете оплатить налоги без комиссии! Акция действует до конца года. И это значит, что все ваши налоговые платежи можно сделать быстро, удобно и совершенно бесплатно.

Как оплатить налоги через мобильное приложение BakAi?

  • Установите или обновите приложение BakAi. Загрузите или обновите мобильное приложение через Google Play или App Store, чтобы получить доступ ко всем современным финансовым сервисам.
  • Выберите нужную услугу. В приложении перейдите в раздел «Сервисы» и выберите вкладку «ГНС». Здесь вы найдете все необходимые виды налогов, включая оплату налогов на автотранспорт и другие обязательные налоги.
  • Введите данные. Заполните необходимые сведения, такие как ИНН или государственный номер автотранспорта, налоговый период, и система автоматически рассчитает сумму налога.
  • Оплатите налог. Сделайте платеж в несколько кликов.
  • Сохраните электронный чек. После успешной оплаты вы можете сохранить электронный чек в галерее своего телефона или отправить его на электронную почту либо в мессенджер.

Преимущества оплаты через BakAi:

  • Быстро и удобно. Все необходимые платежи можно сделать прямо из вашего телефона, без необходимости посещать банк или другие учреждения.
  • Никакой комиссии. До конца года все налоговые платежи через мобильное приложение «Бакай Банка» проходят без комиссии.
  • Безопасность. Ваши финансовые данные защищены благодаря современным методам шифрования и безопасности.

Используйте мобильное приложение BakAi для оплаты налогов и штрафов, экономьте время и деньги.

«Бакай Банк» — ваш удобный банк.

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/303459/
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