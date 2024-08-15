KICB открыл корреспондентский счет в Citibank для платежей в долларах США

«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) информирует своих клиентов об установлении корреспондентских отношений с Citibank, что дает возможность банку и его клиентам иметь прямой выход на рынок услуг по проведению платежей в долларах США.

«Мы по праву гордимся тем, что Citibank выбрал именно KICB в Кыргызской Республике в качестве банка-партнера для установления корреспондентских отношений. Мы очень рады предоставить нашим уважаемым клиентам возможность более широкого доступа к SWIFT-платежам на глобальном рынке платежных услуг через обширную сеть Citi», — отметил председатель правления KICB господин Ариф Али.

Фото KICB. Председатель правления KICB и управляющий директор Citibank

О Citi

Citi является ведущим банковским партнером для финансовых институтов на трансграничных рынках, глобальным лидером в управлении активами и высоко уважаемым частным банком на внутреннем рынке США. Citi ведет бизнес в около 180 странах и юрисдикциях, предоставляя широкий спектр финансовых продуктов и услуг компаниям, правительствам, инвесторам, организациям и частным лицам.

Дополнительная информация доступна в интернете и социальных сетях: www.citigroup.com | X: @Citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Facebook: www.facebook.com/citi

О KICB

KICB создан в 2001 году Кыргызской Республикой и международными финансовыми организациями: Фондом Ага Хана по экономическому развитию (AKFED), Международной финансовой корпорацией (IFC), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Немецкой корпорацией по инвестициям и развитию (DEG). В настоящее время основным акционером является AKFED совместно с кабинетом министров Кыргызской Республики.

Дополнительная информация о банке доступна в интернете: www.kicb.net.

Лицензия НБКР 046.