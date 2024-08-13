«Халык Банк Кыргызстан» будет переименован в O!Bank

12 августа акционеры ОАО «Халык Банк Кыргызстан» приняли решение о переименовании банка в O!Bank.

Таким образом O!Bank становится неотъемлемой частью экосистемы O! с флагманским суперприложением «Мой О!», которое уже сегодня предлагает кыргызстанцам множество возможностей — от управления и доступа к услугам мобильной и фиксированной связи до удобных платежей и финансовых сервисов в смартфоне.

O!Bank будет концентрироваться на предоставлении инновационных, удобных и доступных продуктов и услуг для физических лиц и предпринимателей.

Отметим, бренд «Халык Банк Кыргызстан» уверенно присутствовал на рынке Кыргызстана на протяжении 20 лет. O!Bank намерен сохранить крепкие партнерские отношения с «Народным банком Казахстана», поддерживая развитие бизнеса между обеими странами.

Процесс переименования банка будет завершен после прохождения соответствующих процедур в государственных органах Кыргызской Республики и НБ КР.

Лицензия НБКР № 044 от 22.06.2017.