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Бизнес

VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно

Абоненты сотового оператора MEGA, 100 процентов акций которого принадлежат Государственному банку развития КР, высоко оценили технологию улучшенного звучания голоса VoLTE. Ее компания запустила первой в Кыргызстане в апреле 2023 года.

VoLTE, или Voice over LTE, — это технология звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком. Для ее работы нужны смартфон с поддержкой VoLTE и SIM‑карта с поддержкой 4G. Технология дает возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом, загружая, например, видеофайлы. Качество звука при таком соединении значительно выше, а голосовой поток доставляется в разы быстрее, без задержек и прерывания связи.

Кроме того, VoLTE — это идеальное решение для геймеров, ведь оно обеспечивает мобильный трафик на стабильно высокой скорости без зависаний и лагов.

Подключайте услугу VoLTE от MEGA совершенно БЕСПЛАТНО и наслаждайтесь мгновенным дозвоном, премиальным качеством звука и стабильно высокой скоростью мобильного трафика.

Как воспользоваться VoLTE:

  • ​ ​ ​ ​ убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию VoLTE;
  • ​ ​ ​ ​ ​проверьте, что SIM-карта поддерживает 4G;
  • ​ ​ ​ ​ удостоверьтесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети LTE (4G);
  • ​ ​ ​ ​ ​наберите команду *260*1# для подключения услуги либо позвоните на номер *260;
  • ​ ​ ​ ​ активируйте 4G и VoLTE в настройках смартфона.

Готово!

Подробная инструкция о том, как подключить услугу VoLTE, доступна по ссылке.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295441/
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