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Бизнес

Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает масштабную работу по развитию сети, усилению покрытия и модернизации оборудования.

Проведенные в апреле 2024 года технические работы позволили улучшить качество сигнала и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G во всех областях страны.

Модернизация базовых станций MEGA в городах Бишкеке, Канте, Шопокове, Токмаке, Оше, Кара-Суу, Баткене, Караколе, Балыкчи, Джалал-Абаде, Таш-Кумыре и Таласе существенно увеличила пропускную способность 4G.

В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

  • Кара-Буура, Аманбаево, Жийде, Чон-Капка, Жоон-Тебе, Суулу-Маймак, Жайылган, Арал, Уч-Эмчек, Кара-Ой, Сасык-Булак Таласской области;

  • Александровка, Сокулук, Заря, Майское, Мирный, Новопокровка (Логвиненковский айыльный округ), Новопокровка (Новопокровский айыльный округ), Юрьевка, Новопавловка, Таш-Дебе, Белый-Пикет, Жаны-Алыш, Новомихайловка, Кызыл-Туу Чуйской области;

  • Кайнар, Конкино, Кургак-Айрык, Мундуз, Покровская Пристань, Талды-Булак, Тилекмат, Чон-Жаргылчак, Ак-Кочкор, Джеле-Дебе, Джети-Огуз, Ан-Остен, Кабак, Чырак, Чон-Таш, Жон-Булак, Ак-Булак, Ак-Булун, Тасма, Теплоключенка, Терт-Куль, Долон, Мин-Булак, Сары-Дебе, Эшперова (Буркут), Ден-Талаа, Кель-Тер, Конур-Олен Иссык-Кульской области;

  • Пгт Восточный, Сары-Талаа Баткенской области;

  • Жаны-Арал, Камандар, Кызылалма, Чуйутсай, Орто-Токой, Орукту, Чолок-Тума, Нарын (Аксыйский район), Аук, Массы, Казарман, Жаны-Кыштак, Ала-Бука, Достук, Ак-Тоок, Каду, Ак-Там, Таш-Булак, Акдобо (имени Крупской) Джалал-Абадской области;

  • Сарыканды, Жаны-Ноокат, Дон-Кыштак, Тескей, Кесек, Кызыл-Коргон, Капчыгай, Октябрь, Аюу, Жаны-Айыл, Заргер, Кайрат, Кыш-Абад Ошской области;

  • Арал, Кичи-Арал, Кызыл-Жылдыз, Беш-Терек, Ийри-Суу, Алыш, Орто-Нура, Чет-Нура, Кек-Жар Нарынской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G и 2G в городах Бишкеке, Токмаке, Оше, Таш-Кумыре, Караколе, Балыкчи, Джалал-Абаде, а также в селах:

Джалал-Абадской области: Жаны-Арал, Камандар, Кызылалма, Чуйутсай, Орто-Токой, Орукту, Чолок-Тума, Аук, Казарман, Ала-Бука, Достук.

Ошской области: Сарыканды, Сары-Талаа.

Иссык-Кульской области: Жон-Булак, Долон, Мин-Булак, Сары-Дебе.

Чуйской области: Заря, Майское, Мирное, Новопокровка (Логвиненковский айыльный округ), Новопокровка (Новопокровский айыльный округ), Новопавловка, Маевка.

Нарынской области: Кызыл-Жылдыз, Алыш, Орто-Нура, Чет-Нура, Кек-Жар.

Баткенской области: Сары-Талаа.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С ее помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Также абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/293990/
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