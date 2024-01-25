«Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA

В Иссык-Атинском районе Чуйской области, Айтматовском районе Таласской области, Кадамджайском и Баткенском районах Баткенской области, Сузакском, Базар-Коргонском и Ноокенском районах Джалал-Абадской области успешно завершен второй этап крупнейшего инфраструктурного проекта DCASA. Сдача объектов планируется до конца января.

На сегодня ОАО «Кыргызтелеком», являясь главным подрядчиком, подвело оптоволоконный кабель к 128 айыльным округам и подготовило их к подключению к высокоскоростному интернету, в том числе и в отдаленных районах.

Крупнейший инфраструктурный проект Digital CASA ориентирован на улучшение качества услуг в регионе и уже показывает положительные результаты.