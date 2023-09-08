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Бизнес

Проблемы с учебниками. В издательстве «Аркус» прокомментировали ситуацию

С началом учебного года в Кыргызстане вновь стала актуальной проблема обеспечения учебниками школьников. Издательство «Аркус» прокомментировало ситуацию и серию публикаций, связанных с проблемами обеспеченности школьных библиотек учебниками.

Издательство, являясь частной организацией, занимается разработкой новых учебников, не финансируется государственным бюджетом и инвестирует в этот процесс исключительно собственные финансовые средства.

Издательство «Аркус»

«После подготовки макетов учебников и получения положительных государственных экспертных заключений учебники предлагаются школам для использования в образовательном процессе. Учебники реализуются на свободном рынке. Также издательство ежегодно предлагает приобретение этих книг государственным органам управления образования», — отметили там.

Издательство подчеркивает, что никак не может влиять на государственную политику в сфере учебного книгоиздания и обеспеченность школьных библиотек учебниками.

«Основным приоритетом деятельности издательства являются честность и прозрачность в работе с нашими клиентами.

К сожалению, год от года к нам поступает информация о принуждении отдельных учителей к использованию тех или иных учебников в образовательном процессе, что, по нашему мнению, является недопустимым, так как выбор учебно-методического комплекса из Перечня рекомендованных учебников должен оставаться за учителем.

Наша продукция является востребованной исключительно благодаря высокому содержательному и полиграфическому качеству. Ежегодно издательство предлагает системе образования несколько наименований совершенно новых учебников, соответствующих современным стандартам и требованиям, внося свой вклад в ликвидацию дефицита учебной литературы в образовательном процессе», — заявили в издательстве «Аркус».

Напомним, накануне депутат Айбек Осмонов сообщил, что в Оше родителям приказали приобретать учебники только у издательства «Аркус». «Это мафия. Книг нет, родители ищут на рынках. Давайте поможем», — сказал он.

Начальник управления школьного и внешкольного образования Минобразования Кыялбек Акматов и вовсе заявил, что в проблеме с учебниками виноваты сами родители, которые якобы вовремя не закупились и все в одно время идут за книгами.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274565/
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