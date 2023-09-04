Комплексное и современное лечение рака желудочно-кишечного тракта в Acıbadem

Наиболее распространенными видами рака желудочно-кишечного тракта являются рак пищевода, рак желудка, колоректальный рак, рак поджелудочной железы и рак печени. Сегодня отделение желудочно-кишечной онкологии Acıbadem, являясь одним из мировых лидеров в данной области, предлагает пациентам комплексные и современные услуги. Лечение всех видов рака желудочно-кишечного тракта требует специализированной многопрофильной команды: гастроэнтерологов, хирургов общего профиля, медицинских онкологов, радиационных онкологов, интервенционных радиологов и диетологов.

Лечение рака желудочно-кишечного тракта

Существует три основные стратегии лечения рака желудочно-кишечного тракта: хирургическое вмешательство, лучевая терапия и системная терапия, включающая химиотерапию, иммунотерапию и таргетную терапию. Все три метода лечения используются как на ранних, так и на поздних стадиях заболевания.

За последние 10 лет последовательные разработки в области медицинских технологий открыли новую эру в лечении рака желудочно-кишечного тракта. Таким образом, показатели выживаемости улучшаются с каждым годом.

«Например, сегодня колоректальный рак, который является наиболее распространенным типом рака желудочно-кишечного тракта, поддается лечению с высокой вероятностью успеха, — отмечает профессор онкологии Хусейин Энгин, специализирующийся на лечении рака желудочно-кишечного тракта. — Таргетная терапия воздействует на специфические аномалии в раковых клетках, останавливая рост и распространение раковых клеток. Другим примером является лечение рака поджелудочной железы в Acıbadem, когда используется лучевая терапия с помощью МРТ, позволяющая видеть и отслеживать мягкие ткани и опухоли в режиме реального времени. Таким образом, можно увеличить дозу облучения и добиться лучших результатов с меньшей токсичностью и меньшим количеством побочных эффектов».

Жизнь после лечения колоректального рака: реальная история

Признаками колоректального рака являются изменения в дефекации, ректальное кровотечение, необъяснимая потеря веса, боль или спазмы в животе и рвота. У сербки Мирьяны были эти симптомы, когда в возрасте 63 лет ей поставили диагноз «колоректальный рак». Более того, опухоль невозможно было удалить хирургическим путем, назначили химиотерапию и лучевую терапию. Ее сын обратился в Acıbadem в Турции с целью получить второе мнение. Три года назад врачи мирового уровня лечили его в Acıbadem, поэтому за лечением матери он решил обратиться туда же. Медицинские заключения Мирьяны передали профессору онкологии Хусейину Энгину.

Профессор применил иммунотерапию, которая включает использование специальных препаратов, уничтожающих раковые клетки посредством иммунных реакций. Через шесть месяцев терапии опухоль полностью исчезла.

«После всех этапов терапии мои глаза наполнились слезами надежды и покоя. Я наконец-то живу жизнью без рака уже два года. Большое спасибо всем врачам и персоналу Acıbadem», — говорит Мирьяна.

Для получения подробной информации рекомендуем обратиться в информационные офисы Acıbadem. Запись на прием по телефону +996 312 62 45 88. Представительство сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик).