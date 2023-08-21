07:14
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Бизнес

«Яндекс» запускает Школу программирования в Кыргызстане

В начале сентября стартует первый набор в Школу программирования «Яндекса» — на 2023/24 учебный год. В программе — изучение языка Python как наиболее популярного и подходящего для старта в IT.

Школа программирования «Яндекса» — образовательный проект для школьников 8 — 10 классов, интересующихся программированием и точными науками. Проект позволяет ученикам познакомиться с основами программирования, оценить свои возможности и открыть для себя работу в сфере информационных технологий.

Чтобы попасть в Школу программирования «Яндекса», ученикам нужно будет подать заявку и пройти отбор, а само обучение для них бесплатное.

В Кыргызстане программа будет представлена при финансовой поддержке «Яндекс Go».

«Наши образовательные проекты показали свою эффективность в разных странах — курс успешно освоили более 28 тысяч человек. В Кыргызстане проект может стать отличным стартом для школьников, которым интересны современные технологии и точные науки. Ученики смогут уже попробовать себя в роли программиста и получить навыки для будущей карьеры в IT. И мы с удовольствием будем поддерживать этот проект, чтобы еще больше старшеклассников получали доступ к актуальным знаниям о специфике IT-профессий», — поделился Тилек Сулайманов, руководитель сервиса «Яндекс Go» в Кыргызстане.

Программу обучения подготовили практикующие эксперты «Яндекса». Занятия длятся два академических часа и проходят дважды в неделю. Это очное обучение в формате дополнительного образования — на базе школы № 102, лицея № 75 и школы «Креатив Таалим». Каждая из этих площадок прошла строгий конкурсный отбор по критериям, определенным «Яндексом».

Обучение построено так, чтобы максимум внимания уделить написанию кода — решение практических задач помогает быстрее освоить синтаксис языка и наработать навык их выполнения.

На занятиях старшеклассники познакомятся с основами разработки на языке Python и с объектно-ориентированным программированием. Курс охватывает ключевые понятия, конструкции и библиотеки языка.

Ученики, успешно завершившие программу, получат возможность участвовать в других образовательных проектах «Яндекса» — например, смогут освоить онлайн-курс по изучению языка Go в «Яндекс лицее» в случае успешного прохождения тестирования.

«Из-за растущего спроса на технических специалистов во всем мире открытие Школы программирования "Яндекса" в Кыргызстане является важным шагом. У молодых людей, мечтающих работать в технологической индустрии, теперь есть шанс получить образование мирового уровня и получить практический опыт программирования», — говорит директор Департамента цифровых технологий Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына Гулкайыр Джакшылыкова.

Проект впервые был запущен в 2017 году. За это время появилось много примеров, когда ученики успешно освоили материал и начали карьеру в IT.

Пока набор в Школу программирования не открыт. Но вы можете заполнить форму, и мы сделаем рассылку новости о старте отбора. Ссылка: https://forms.yandex.ru/cloud/64e3499890fa7bc5b3611bde/.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273035/
просмотров: 5787
Версия для печати
Материалы по теме
Сократить число учеников. Как еще повысить качество образования в школах?
Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Минобразования разработало порядок присвоения и лишения вузов особого статуса
Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
В Кыргызстане не отработавшим грант студентам вузов выдавали трудовые книжки
В Сулюкте построят центр информационных технологий
Министр образования о том, как будет развивать государственный язык
Бизнес-ассоциация Германии готова оплатить обучение студентов из Кыргызстана
Минобразования просит Турцию организовать учебные курсы для педагогов
Association of Software Developers to open IT Academies in the south
Популярные новости
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
3 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 марта, суббота
23:27
Продукты Google интегрируют в систему школьного образования Кыргызстана
22:53
Таможня «Манас» выявила факт занижения стоимости товара почти на $109 тысяч
22:37
В городе Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи
22:11
В объективы фотоловушек в парке «Хан-Тенгри» попал снежный барс
21:46
Кыргызстанцы заняли призовые места по таяк тартышу в США