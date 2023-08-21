«Яндекс» запускает Школу программирования в Кыргызстане

В начале сентября стартует первый набор в Школу программирования «Яндекса» — на 2023/24 учебный год. В программе — изучение языка Python как наиболее популярного и подходящего для старта в IT.

Школа программирования «Яндекса» — образовательный проект для школьников 8 — 10 классов, интересующихся программированием и точными науками. Проект позволяет ученикам познакомиться с основами программирования, оценить свои возможности и открыть для себя работу в сфере информационных технологий.

Чтобы попасть в Школу программирования «Яндекса», ученикам нужно будет подать заявку и пройти отбор, а само обучение для них бесплатное.

В Кыргызстане программа будет представлена при финансовой поддержке «Яндекс Go».

«Наши образовательные проекты показали свою эффективность в разных странах — курс успешно освоили более 28 тысяч человек. В Кыргызстане проект может стать отличным стартом для школьников, которым интересны современные технологии и точные науки. Ученики смогут уже попробовать себя в роли программиста и получить навыки для будущей карьеры в IT. И мы с удовольствием будем поддерживать этот проект, чтобы еще больше старшеклассников получали доступ к актуальным знаниям о специфике IT-профессий», — поделился Тилек Сулайманов, руководитель сервиса «Яндекс Go» в Кыргызстане.

Программу обучения подготовили практикующие эксперты «Яндекса». Занятия длятся два академических часа и проходят дважды в неделю. Это очное обучение в формате дополнительного образования — на базе школы № 102, лицея № 75 и школы «Креатив Таалим». Каждая из этих площадок прошла строгий конкурсный отбор по критериям, определенным «Яндексом».

Обучение построено так, чтобы максимум внимания уделить написанию кода — решение практических задач помогает быстрее освоить синтаксис языка и наработать навык их выполнения.

На занятиях старшеклассники познакомятся с основами разработки на языке Python и с объектно-ориентированным программированием. Курс охватывает ключевые понятия, конструкции и библиотеки языка.

Ученики, успешно завершившие программу, получат возможность участвовать в других образовательных проектах «Яндекса» — например, смогут освоить онлайн-курс по изучению языка Go в «Яндекс лицее» в случае успешного прохождения тестирования.

«Из-за растущего спроса на технических специалистов во всем мире открытие Школы программирования "Яндекса" в Кыргызстане является важным шагом. У молодых людей, мечтающих работать в технологической индустрии, теперь есть шанс получить образование мирового уровня и получить практический опыт программирования», — говорит директор Департамента цифровых технологий Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына Гулкайыр Джакшылыкова.

Проект впервые был запущен в 2017 году. За это время появилось много примеров, когда ученики успешно освоили материал и начали карьеру в IT.

Пока набор в Школу программирования не открыт. Но вы можете заполнить форму, и мы сделаем рассылку новости о старте отбора. Ссылка: https://forms.yandex.ru/cloud/64e3499890fa7bc5b3611bde/.