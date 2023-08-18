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Бизнес

Считанные дни и все меньше билетов до O!pen Air мирового уровня в Бишкеке!

Считанные дни остались не только до конца лета, но и до главного музыкального фестиваля года в Бишкеке от Мобильного оператора О! и клуба PROMZONA.space.

O!pen Air 2023 уже 2 сентября в 15.00 на большой сцене клуба.space.

Предвкушение события растет, а билетов остается все меньше. 

Получить их просто — пополните баланс любого абонента О! от 500 сомов в магазине O!Store и получите свой бесплатный билет.

Бесплатный билет на танцевальный фестиваль европейского уровня! Бишкек скучал по таким мероприятиям, поэтому такое пропустить просто невозможно — приходите получить настоящий заряд электронной музыки и потусить с друзьями по полной!

Станьте свидетелями уникального события, войдите в историю как те, кто танцевал под культовые треки легендарного диджея с мировым именем Paul van Dyk!

А пока мы с нетерпением ждем дня Х, с удовольствием представляем вам специального гостя фестиваля, знакомьтесь:

Александр Попов — один из немногих российских диджеев-продюсеров, широко заявивший о себе на весь мир. В 2021 году в четвертый раз вошел в топ-150 диджеев мира по версии DJ MAG. Выпустил более двух сотен релизов, успел записать большое количество успешных совместных работ со звездами первой величины: Armin Van Buuren, Dash Berlin, Cosmic Gate и Paul Oakenfold. За его плечами сотни выступлений в лучших клубах Европы, Азии, Австралии и Америки.

И это еще не все! Следите за новостями в Instagram. Скоро o_mobile_operator совместно с promzona.space представят и других участников O!pen Air 2023.

Не переключайтесь!

Подробная информация на openair.o.kg. Внесенная сумма может быть использована только для оплаты услуг сотовой связи сети О! и недоступна для использования в рамках кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!». Количество билетов ограничено. Акция действует до 15.00 02.09.2023.

Внимание! Возрастное ограничение фестиваля O!PEN AIR 2023 — 18+.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272871/
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