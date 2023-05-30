ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение на сумму 613 миллионов сомов ($7 миллионов).

Программа направлена на поддержание устойчивости и конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП) в Кыргызстане. Средства выделяются банку, чтобы направить их в МСП для поддержки потребностей в оборотном капитале в национальной валюте.

Кредитное соглашение подписали Ариф Али, председатель правления ЗАО KICB, и Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений.

KICB имеет 55 филиалов по всей стране и хорошие возможности для финансирования сектора МСП. Это очень важно для Кыргызской Республики, так как здесь работают десятки тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса, в том числе проживающих в отдаленных горных районах. На долю МСП приходится почти 40 процентов ВВП.

Европейский банк реконструкции и развития на протяжении многих лет активно сотрудничает с KICB. Являясь одним из лидеров банковской системы Кыргызстана в области кредитования, KICB использует кредитные линии международных финансовых институтов для финансирования проектов в различных областях экономики, что позволяет содействовать развитию республики и поддерживать ее экономическое развитие.