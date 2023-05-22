Премьер Индии призвал G7 выступить против одностороннего изменения статуса-кво

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в воскресенье, 21 мая, что рассматривает текущую ситуацию в Украине как вопрос гуманизма и человеческих ценностей, а не политики или экономики, а также призвал уважать международное право, суверенитет и территориальную целостность всех стран. Об этом сообщает издание The Economic Times.

В своем выступлении на саммите G7 в Хиросиме Моди также решительно высказался за совместное выступление против односторонних попыток изменить статус-кво, отметив, что любая напряженность и споры должны решаться мирным путем через диалог.

Фото из интернета

Премьер-министр Индии также упомянул о своих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил, что Индия сделает все возможное для разрешения конфликта.

Комментарии Моди прозвучали после того, как Зеленский выступил перед лидерами «Большой семерки» с просьбой оказать глобальную поддержку усилиям Украины по самозащите.

Как сообщается, конфликт на Украине был в центре внимания на саммите.

Премьер Индии также упомянул Будду и отметил, что в современном мире нет такой проблемы, решение которой нельзя было бы найти в его учениях.

«Сегодня мы услышали президента Зеленского. Я также встречался с ним вчера. Я не считаю нынешнюю ситуацию вопросом политики или экономики. Я считаю, что это вопрос гуманности, вопрос человеческих ценностей, — подчеркнул Нарендра Моди. — Мы с самого начала говорили, что диалог и дипломатия — единственный путь. И чтобы разрешить данную ситуацию, мы постараемся сделать все возможное, все, что можно сделать из Индии».

Моди отметил, что все страны должны уважать Устав ООН, международное право, суверенитет и территориальную целостность всех государств, и призвал вместе выступить против односторонних попыток изменить статус-кво.

Фото из интернета. Премьер-министр Индии беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а президент США Джо Байден — с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Индия всегда придерживалась мнения, что любая напряженность, любой спор должны решаться мирным путем, путем диалога. И если решение найдено согласно закону, оно должно быть принято. Таким же образом Индия разрешила свой спор о сухопутных и морских границах с Бангладеш», — сказал он.

Премьер-министр Индии отметил, что в нынешней глобальной ситуации максимальные и наиболее глубокие последствия кризиса, связанного с продовольствием, топливом и удобрениями ощущают на себе развивающиеся страны.

«Всеобщий мир, стабильность и процветание — общая цель всех нас. В сегодняшнем взаимосвязанном мире напряженность в одном из регионов влияет на все страны. А развивающиеся страны, которые имеют ограниченные ресурсы, страдают больше всего», — сказал он.

Фото из интернета. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл бюст Махатмы Ганди в Хиросиме.

Нарендра Моди отметил, что много веков назад Будда подсказал пути для решения таких проблем, как войны, беспорядки и нестабильность, с которыми мир сталкивается сегодня. «В Индии, да и здесь, в Японии, учению Будды следуют на протяжении тысяч лет. В современную эпоху нет такой проблемы, решение которой мы не могли бы найти в учении Будды», — сказал он.

«Группа семи» («Большая семерка», G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. В рамках своего председательства в G7 Япония пригласила на саммит Индию и еще семь стран.