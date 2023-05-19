МИД Индии отреагировал на призыв к санкциям из-за импорта российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля принять меры в отношении индийских продуктов нефтепереработки из российской нефти. Об этом сообщает издание The Times of India.

Во вторник, 16 мая, Субраманьям Джайшанкар обратил внимание Жозепа Борреля на постановления Совета Евросоюза, в частности № 833/2014, которое признает, что российская нефть подвергается существенной трансформации в третьей стране и больше не рассматривается как российская.

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В преддверии встречи с главой МИД Индии главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал принять меры в отношении этой республики, которая перерабатывает нефть из России в топливо для продажи в Европе, обходя введенные против Москвы санкции.

«Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры», — цитирует Жозепа Борреля Financial Times.

Субраманьям Джайшанкар отклонил данный вопрос во время пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать заявление Жозепа Борреля. «Я действительно не вижу оснований для вашего вопроса, потому что мое понимание регламента Совета Eвросоюза таково, что если российская нефть существенно трансформируется в третьем государстве, то она больше не рассматривается как российская», — отметил он.

Хотя Жозеп Боррель и встретился с Субраманьямом Джайшанкаром на полях 1-го заседания Совета ЕС — Индия по торговле и технологиям, он не присутствовал на последовавшей за ним пресс-конференции. Вместо него Европейский комиссар по вопросам цифровизации и конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что «правовая основа санкций не вызывает сомнений». Она также заметила, что Евросоюз и Индия проведут дискуссию как друзья и ЕС «протянет стране руку, а не будет указывать пальцем».

Фото из интернета

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом и министром предпринимательства, развития навыков, электроники и технологий Радживом Чандрасекхаром 16 мая в Брюсселе для обсуждения вопросов торговли и технологий.

Ранее Субраманьям Джайшанкар уже высказывался в поддержку импорта из России, косвенно критикуя Запад за давление на Нью-Дели с целью минимизации торговли с РФ в связи с ее военными действиями в Украине.

Он задался вопросом, как Европа может делать выбор в пользу приоритета своих собственных энергетических потребностей и в то же время просить Индию делать обратное.

«Наш товарооборот с Россией находится на небольшом уровне — $12-13 миллиардов по сравнению с европейскими государствами. Мы также предоставили РФ ряд товаров... Я не думаю, что люди должны усматривать в этом что-то большее, чем законные ожидания любой торговой страны увеличить объем своей торговли», — отметил глава МИД Индии в декабре, выступая на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Фото The Economic Times. Доля поставщиков сырой нефти на рынке Индии

Субраманьям Джайшанкар призвал взглянуть на данные по импорту. «Существует веб-сайт под названием Russia Fossil Fuel Tracker, который предоставит вам сведения по странам о том, кто и что импортирует. И я подозреваю, что это может быть очень полезно», — добавил он.

В апреле Россия оставалась главным поставщиком сырой нефти в Индию, увеличив свою долю на рынке до 36 процентов.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, в апреле РФ поставляла индийским нефтепереработчикам 1,68 миллиона баррелей в сутки, что на 4 процента больше, чем в марте. Китай в апреле импортировал из России 1,3 миллиона баррелей в день, в то время как Европа импортировала 206 тысяч баррелей в сутки.

В отличие от марта, общий объем импорта сырой нефти в Индию в апреле снизился на 3,5 процента, до 4,6 миллиона баррелей в сутки. Доля РФ в импорте сырой нефти Индией в апреле увеличилась до 36,4 процента. До начала специальной военной операции России в Украине доля РФ в импорте сырой нефти в страну составляла всего 0,2 процента.