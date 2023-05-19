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Бизнес

МИД Индии отреагировал на призыв к санкциям из-за импорта российской нефти

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля принять меры в отношении индийских продуктов нефтепереработки из российской нефти. Об этом сообщает издание The Times of India.

Во вторник, 16 мая, Субраманьям Джайшанкар обратил внимание Жозепа Борреля на постановления Совета Евросоюза, в частности № 833/2014, которое признает, что российская нефть подвергается существенной трансформации в третьей стране и больше не рассматривается как российская.

из интернета
Фото из интернета

В преддверии встречи с главой МИД Индии главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал принять меры в отношении этой республики, которая перерабатывает нефть из России в топливо для продажи в Европе, обходя введенные против Москвы санкции.

«Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры», — цитирует Жозепа Борреля Financial Times.

Субраманьям Джайшанкар отклонил данный вопрос во время пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать заявление Жозепа Борреля. «Я действительно не вижу оснований для вашего вопроса, потому что мое понимание регламента Совета Eвросоюза таково, что если российская нефть существенно трансформируется в третьем государстве, то она больше не рассматривается как российская», — отметил он.

Хотя Жозеп Боррель и встретился с Субраманьямом Джайшанкаром на полях 1-го заседания Совета ЕС — Индия по торговле и технологиям, он не присутствовал на последовавшей за ним пресс-конференции. Вместо него Европейский комиссар по вопросам цифровизации и конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что «правовая основа санкций не вызывает сомнений». Она также заметила, что Евросоюз и Индия проведут дискуссию как друзья и ЕС «протянет стране руку, а не будет указывать пальцем».

из интернета
Фото из интернета

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом и министром предпринимательства, развития навыков, электроники и технологий Радживом Чандрасекхаром 16 мая в Брюсселе для обсуждения вопросов торговли и технологий.

Ранее Субраманьям Джайшанкар уже высказывался в поддержку импорта из России, косвенно критикуя Запад за давление на Нью-Дели с целью минимизации торговли с РФ в связи с ее военными действиями в Украине.

Он задался вопросом, как Европа может делать выбор в пользу приоритета своих собственных энергетических потребностей и в то же время просить Индию делать обратное.

«Наш товарооборот с Россией находится на небольшом уровне — $12-13 миллиардов по сравнению с европейскими государствами. Мы также предоставили РФ ряд товаров... Я не думаю, что люди должны усматривать в этом что-то большее, чем законные ожидания любой торговой страны увеличить объем своей торговли», — отметил глава МИД Индии в декабре, выступая на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

The Economic Times
Фото The Economic Times. Доля поставщиков сырой нефти на рынке Индии

Субраманьям Джайшанкар призвал взглянуть на данные по импорту. «Существует веб-сайт под названием Russia Fossil Fuel Tracker, который предоставит вам сведения по странам о том, кто и что импортирует. И я подозреваю, что это может быть очень полезно», — добавил он.

В апреле Россия оставалась главным поставщиком сырой нефти в Индию, увеличив свою долю на рынке до 36 процентов.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, в апреле РФ поставляла индийским нефтепереработчикам 1,68 миллиона баррелей в сутки, что на 4 процента больше, чем в марте. Китай в апреле импортировал из России 1,3 миллиона баррелей в день, в то время как Европа импортировала 206 тысяч баррелей в сутки.

В отличие от марта, общий объем импорта сырой нефти в Индию в апреле снизился на 3,5 процента, до 4,6 миллиона баррелей в сутки. Доля РФ в импорте сырой нефти Индией в апреле увеличилась до 36,4 процента. До начала специальной военной операции России в Украине доля РФ в импорте сырой нефти в страну составляла всего 0,2 процента.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265912/
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