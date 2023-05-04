Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), Индия и Китай обеспечат более половины глобального экономического роста в этом году, что подчеркивает устойчивость Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне растущей неопределенности в отношении экономики США. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.
Организация прогнозирует, что ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 4,6 процента в 2023-м. Это на 0,3 процентных пункта выше прогноза, озвученного аналитиками в октябре 2022 года. Мировая экономика же вырастет на 2,8 процента.
По данным МВФ, Китай обеспечит 34,9 процента мирового экономического роста, а Индия — 15,4 процента, что в сумме составит 50,3 процента.
Согласно прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом будет обеспечивать около 70 процентов глобального международного экономического роста, увеличивая свое присутствие по мере замедления роста на Западе.
«Это гораздо большая доля, чем мы могли наблюдать в последние несколько лет», — отметил Кришна Шринивасан, директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ, на пресс-конференции в Гонконге 2 мая.
По мнению МВФ, наибольший вклад в рост экономики внесет КНР. В апреле организация повысила прогнозируемый рост экономики республики на 2023 год на 0,8 пункта, до 5,2 процента.
Вторая по величине экономика мира постепенно восстанавливает уровень потребительских расходов благодаря недавнему окончанию жесткой политики «нулевой терпимости» к COVID-19. МВФ считает, что именно потребление, а не инвестиции, будет основным фактором роста китайской экономики в этом году.
Рост экономики КНР также положительно повлияет на соседние государства. Вьетнам и Камбоджа получают выгоду от притока китайских туристов и растущего экспорта туда.
По словам Кришны Шринивасана, каждый пункт роста ВВП КНР приводит к 0,3 пункта роста в соседних странах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
МВФ в апреле понизил прогноз роста ВВП Индии на текущий год на 0,2 пункта, до 5,9 процента, сославшись на ослабление внутреннего спроса. Однако директор Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ заявил 2 мая, что рост остается устойчивым.
На 2024-й организация прогнозирует рост экономики Азиатско-Тихоокеанского региона на 4,4 процента, что на 0,2 пункта ниже предыдущего прогноза. По мнению МВФ, рост глобального спроса замедлится отчасти из-за негативного влияния неустойчивой экономики западных стран, что повлияет на общий экономический рост.
Как отмечает МВФ, из-за повышенной базовой инфляции, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, перед государствами стоит сложная задача по согласованию ужесточения денежно-кредитной политики с политикой, способствующей экономическому росту.
В 2023 году США столкнулись с чередой банкротств региональных банков, таких как First Republic Bank. По словам Кришны Шринивасана, хотя глобальный банковский сектор и испытывает нарастающий стресс, его влияние на азиатский рынок пока ограничено.