Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), Индия и Китай обеспечат более половины глобального экономического роста в этом году, что подчеркивает устойчивость Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне растущей неопределенности в отношении экономики США. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Организация прогнозирует, что ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 4,6 процента в 2023-м. Это на 0,3 процентных пункта выше прогноза, озвученного аналитиками в октябре 2022 года. Мировая экономика же вырастет на 2,8 процента.

По данным МВФ, Китай обеспечит 34,9 процента мирового экономического роста, а Индия — 15,4 процента, что в сумме составит 50,3 процента.

Согласно прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом будет обеспечивать около 70 процентов глобального международного экономического роста, увеличивая свое присутствие по мере замедления роста на Западе.

«Это гораздо большая доля, чем мы могли наблюдать в последние несколько лет», — отметил Кришна Шринивасан, директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ, на пресс-конференции в Гонконге 2 мая.

По мнению МВФ, наибольший вклад в рост экономики внесет КНР. В апреле организация повысила прогнозируемый рост экономики республики на 2023 год на 0,8 пункта, до 5,2 процента.

Фото из интернета. Люди на торговой улице в Пекине. По данным МВФ, экономический рост Китая обусловлен потребительскими расходами

Вторая по величине экономика мира постепенно восстанавливает уровень потребительских расходов благодаря недавнему окончанию жесткой политики «нулевой терпимости» к COVID-19. МВФ считает, что именно потребление, а не инвестиции, будет основным фактором роста китайской экономики в этом году.

Рост экономики КНР также положительно повлияет на соседние государства. Вьетнам и Камбоджа получают выгоду от притока китайских туристов и растущего экспорта туда.

По словам Кришны Шринивасана, каждый пункт роста ВВП КНР приводит к 0,3 пункта роста в соседних странах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

МВФ в апреле понизил прогноз роста ВВП Индии на текущий год на 0,2 пункта, до 5,9 процента, сославшись на ослабление внутреннего спроса. Однако директор Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ заявил 2 мая, что рост остается устойчивым.

Фото из интернета. Уличный рынок в Дели (Индия)

На 2024-й организация прогнозирует рост экономики Азиатско-Тихоокеанского региона на 4,4 процента, что на 0,2 пункта ниже предыдущего прогноза. По мнению МВФ, рост глобального спроса замедлится отчасти из-за негативного влияния неустойчивой экономики западных стран, что повлияет на общий экономический рост.

Как отмечает МВФ, из-за повышенной базовой инфляции, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, перед государствами стоит сложная задача по согласованию ужесточения денежно-кредитной политики с политикой, способствующей экономическому росту.

В 2023 году США столкнулись с чередой банкротств региональных банков, таких как First Republic Bank. По словам Кришны Шринивасана, хотя глобальный банковский сектор и испытывает нарастающий стресс, его влияние на азиатский рынок пока ограничено.