Конфликт в «Карвен Четыре Сезона». Что говорят в администрации центра отдыха

19 апреля собственница коттеджа ЦО «Карвен Четыре Сезона» Эльмира Джузенова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она считает, что стала заложницей обстоятельств, при которых доступ к коммуникациям в руках администрации превратился в рычаг давления. Однако руководство центра отдыха придерживается иной позиции. Юрист компании Таалайгуль Токтакунова в интервью 24.kg рассказала свою версию происходящего, а также о том, как возник и развивался конфликт.

— На ваш взгляд, с чего началась конфронтация между собственницей коттеджа и администрацией?

— В нашем центре отдыха около 400 собственников. Забегая вперед, отмечу, что конфликтных ситуаций подобного плана прежде не было. На протяжении 16 лет они заключали и продолжают заключать договоры на обслуживание, которые включают оплату коммунальных услуг — воды и электричества, а также содержания всех объектов и территории общего пользования: уход за пляжной зоной, озеленение, благоустройство, освещение, охрана и прочее.

Это общепринятая практика во всех центрах отдыха на Иссык-Куле и любом кондоминиуме. В «Карвене» эти услуги значительно ниже, чем в других пансионатах.

Три года назад Эльмира Джузенова купила у частного лица коттедж стоимостью около $200 тысяч. В прошлом году она вдруг решила отказаться от стандартного договора на обслуживание. Написала заявление о его расторжении, заявив, что будет платить только за воду и электричество, а остальное ей не нужно.

— Сколько еще собственников написали заявление о расторжении договора?

— За 16 лет работы центра отдыха «Карвен Четыре Сезона» это первый случай и единственный. Хотя, обращаясь в СМИ, Эльмира Джузенова уверяет, что представляет ряд собственников коттеджей, но это не так. Почему она не делает заявления только от своего имени, нам непонятно. Непонятна для нас и логика этого конфликта, так как при оплате 11 тысяч 115 сомов в месяц по договору за сутки сдачи своего коттеджа с отдыхающих Эльмира Джузенова получала минимум 15 тысяч.

— Одна из основных претензий — отсутствие прозрачности. Почему администрация не соглашается предоставить ей смету затрат на обслуживание?

— Заявляя об этом, собственница коттеджа также вводит общественность в заблуждение. Смета не секретный документ, его никто ни от кого не прячет. Администрация предоставляет для ознакомления, в том числе при заключении договора. Со сметой может ознакомиться любой желающий. Ее мы предоставили и вашей редакции.

— В чем причина отключения коттеджа вашей клиентки от водопровода?

— Она в одностороннем порядке расторгла договор на обслуживание, одним из условий которого была услуга обеспечения водой. К тому же у Эльмиры Джузеновой накопилась задолженность на общую сумму 250 тысяч сомов.

Если вы, проживая в квартире, откажитесь оплачивать коммунальные услуги и накопите долги, вас ведь тоже от них отключат. Это логично. Вы же не станете заявлять, что Бишкекводоканал использует воду как рычаг давления. Есть договор, обязательства сторон по нему. Так и в нашем случае.

После заключения договора и оплаты задолженности коттедж собственницы вновь будет подключен к водопроводной сети центра отдыха. Но вместо этого она пишет жалобы в инстанции и доводит ситуацию до состояния, при котором мы вынуждены судиться.

— Решить вопрос мирно не получилось?

— Администрация «Карвен Четыре Сезона» максимально лояльна к своим клиентам. Мы открыты для предложений и критики, конструктивного диалога.

В этом конкурентном случае мы столкнулись с откровенной агрессией и нежеланием разрешить ситуацию в мирном русле. Происходящее наводит нас на определенные размышления.

Вместо того чтобы решить сугубо бытовой вопрос, Эльмира Джузенова зачем-то направляет десятки жалоб на администрацию во все возможные инстанции, подает заявления в правоохранительные органы, собирает пикеты, требует и, что странно, добивается проведения необоснованных проверок. Когда в рассмотрении жалоб правоохранители отказывают ввиду их необоснованности, на них оказывается давление. В нашем распоряжении есть очень неоднозначные голосовые сообщения, которые мы не хотели бы публиковать из этических соображений.

Нас настораживает то, что в Кыргызстане не редко под видом благих намерений — защиты прав потребителей — скрывается откровенное давление на предпринимателей. Все это похоже на какую-то спланированную атаку, истинные организаторы которой остаются в тени.

— Какие проверки в связи с этой ситуацией проводились госорганами в отношении «Карвена»?

— За последний год, а именно столько длится конфликт, наш центр отдыха многократно проверялся прокуратурой — вплоть до изъятия всех документов, налоговыми органами разных уровней, экологическими и геологическими службами, Санэпидстанцией, Службой антимонопольного регулирования и даже Минсельхозом. Осталась разве что Счетная палата. Никаких нарушений не выявлено. Мы работаем согласно букве закона, но проверки по жалобам все равно продолжаются.

И это несмотря на то, что глава государства Садыр Жапаров подписал Указ о введении временного моратория на проведение проверок предпринимателей. На практике мы видим, как этот документ исполняется госорганами. И это также наводит нас на определенные размышления.

Фото предоставлено собеседницей редакции. Пляж ЦО «Карвен Четыре Сезона»

— Вы в курсе, что такая схожая ситуация происходит и в центре отдыха «Роял Бич»?

— Скажу вам больше: ситуация не просто схожая. Каким-то загадочным образом интересы нескольких собственников «Роял Бич» в судах представляет Эльмира Джузенова — человек, который, казалось бы, никакого отношения к этому центру отдыха не имеет. Этот факт тоже заставляет нас задуматься об истинных причинах происходящего.

— Какой выход из ситуации видит администрация «Карвена»?

— Как и прежде, действовать исключительно в рамках закона. Суды первой и второй инстанций обоснованно вынесли решения в нашу пользу. Надеемся, что и Верховный суд, разобравшись в ситуации, оставит их в силе.

Центр отдыха «Карвен Четыре Сезона» — одно из лучших оздоровительных учреждений Иссык-Куля, в котором в том числе проводятся самые значимые государственные и международные мероприятия.

Наша компания — один из крупных налогоплательщиков с самой обширной благотворительной программой для жителей Иссык-Кульской области, который обеспечивает работой более 300 человек.

Если сегодня закон встанет на сторону тех, кто с помощью госорганов осаждает столь крупный и социально значимый бизнес, как мы, то возникнет опасный прецедент. Страшно представить, с каким беспределом в будущем могут столкнуться малые предприниматели и компании.